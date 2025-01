Gyökeres terminou 2024 como o artilheiro do mundo; veja ranking

O ano de 2024 foi notável no futebol mundial, especialmente em relação à artilharia. Atacantes renomados e talentos emergentes brilharam nas principais ligas globais, alimentando a paixão dos fãs. Entre esses artilheiros, Viktor Gyökeres, Robert Lewandowski e Harry Kane se destacaram, deixando suas marcas nos gramados.

Viktor Gyökeres, atacante sueco do Sporting de Lisboa, liderou o ranking com 52 gols em 56 jogos, consagrando-se como o principal goleador de 2024. Com 26 anos, sua importância para o time português foi vital, destacando-se por sua habilidade técnica e consistência na linha de frente.

Quem mais brilhou na artilharia?

Logo após Gyökeres, o polonês Robert Lewandowski marcou 40 gols em 52 partidas pelo Barcelona, reafirmando sua posição entre os melhores atacantes da Europa. Harry Kane, recém-contratado pelo Bayern de Munique, impressionou com 39 gols em 43 jogos, provando sua rápida adaptação à Bundesliga.

Novos talentos e veteranos em ação

Martín Cauteruccio, do Sporting Cristal, foi uma surpresa, anotando 39 gols em 31 jogos, destacando-se pela média de gols elevada. Entre os veteranos, Cristiano Ronaldo não decepcionou, com 36 gols pelo Al-Nassr, mostrando que sua fome por gols permanece forte.

Impacto nas equipes e ligas

Os gols desses artilheiros influenciaram fortemente o desempenho de suas equipes. Gyökeres foi crucial para o sucesso do Sporting na liga portuguesa, enquanto Lewandowski e Kane desempenharam papéis fundamentais em suas respectivas equipes na Espanha e Alemanha. Outros nomes como Erling Haaland, Kylian Mbappé e Guilherme Bissoli também foram fundamentais em suas ligas, consolidando-se como decisivos em momentos chave.

Viktor Gyökeres: – Sporting – 52 gols Lewandowski: Barcelona – 40 gols Cauteruccio: Sporting Cristal – 39 gols Kane: Bayern de Munique – 39 gols Lei Wu: Shanghai Port – 38 gols Bissoli: Buriram United – 38 gols Haaland: Manchester City – 38 gols Álex Arce: LDU – 37 gols Mbappé: Real Madrid – 37 gols Cristiano Ronaldo: Al-Nassr – 36 gols

Com grandes performances individuais, esses jogadores destacaram a contínua importância da arte de marcar gols, um aspecto vital e fascinante do futebol mundial. A competição por ser o artilheiro máximo se intensifica anualmente, incentivando talentos novos e veteranos a superarem seus limites e brilharem a cada jogo.