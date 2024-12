Guardiola: ‘Não vou treinar outro time depois do City’

O Manchester City será o último time a ser comandado por Pep Guardiola. O próprio técnico catalão confirmou seu último trabalho no podcast espanhol Desmontadito, do jornalista Dani García. Apesar de fechar as portar para uma troca de clube e campeonato, Guardiola ainda tem a expectativa de trabalhar em uma seleção.

“Vou parar. Eu não vou comandar qualquer outro time depois do City. Eu não estou falando de um futuro distante, mas o que eu não vou fazer é sair daqui, ir para outro país e fazer o mesmo que faço hoje. Talvez com uma seleção, mas é uma situação diferente”, disse Guardiola.

No último mês, o Manchester City confirmou a renovação de contrato com Guardiola até 2026 e com possibilidade de uma nova extensão. Antes disso, o desejo do catalão em comandar um projeto de seleção fez seu nome ser ventilado na Inglaterra e até mesmo no Brasil.

Guardiola também já levantou seu desejo em ser o presidente do Barcelona. Em conversa com a jogadora Aitana Bonmatí, o catalão disse que irá contratá-la como Diretora de Futebol quando estiver no cargo.

O City vive seu pior momento com Guardiola. A equipe inglesa passou por cinco derrotas consecutivas e somou sete jogos sem vitória.