Girona x Real Madrid: horário, escalações e onde assistir

Nesta 16ª rodada do Campeonato Espanhol, Girona e Real Madrid se enfrentam no Estádio Montilivi. O embate é muito aguardado, pois reúne duas equipes com trajetórias bem diferentes na competição. Enquanto o Girona busca surpreender um dos gigantes do futebol europeu, o Real Madrid tenta manter sua posição no topo da classificação da LaLiga 2024/25.

Conhecido por seu ambiente intenso, o Estádio Montilivi será o palco deste confronto crucial. A torcida do Girona promete criar uma atmosfera eletrizante. Já o Real Madrid chega com a missão de superar os recentes tropeços e conquistar três pontos fora de casa.

Transmissão e Cobertura do Jogo

No Brasil, a partida será transmitida pela ESPN na TV e pelo Disney+ (versão premium) via streaming, começando às 16h50 (horário de Brasília). Globalmente, plataformas como DAZN, ESPN+ e TSN+ levam a emoção do jogo a torcedores de todo o mundo.

Histórico de Confrontos Entre Girona e Real Madrid

O retrospecto entre as duas equipes revela uma competitividade inesperada. Apesar da disparidade em investimento e tradição, em dez jogos disputados, o Real Madrid venceu seis vezes enquanto o Girona triunfou em três confrontos, com uma partida terminando em empate, de acordo com o portal Ogol.

O Girona encontra inspiração neste histórico para desafiar novamente os Galácticos, em busca de consolidar sua presença no cenário nacional.

Desfalques e Retornos Antes do Jogo

O Girona não poderá contar com Viktor Tsygankov, Yaser Asprilla e Yangel Herrera devido a lesões, mas recebe a boa notícia do retorno de Gabriel Misehouy, que estará à disposição do técnico Míchel, oferecendo novas alternativas táticas.

Já o Real Madrid lida com as importantes ausências de Vinícius Junior, Eduardo Camavinga, Éder Militão, Dani Carvajal e David Alaba por questões físicas. O técnico Carlo Ancelotti terá o desafio de montar uma equipe capaz de manter o padrão de excelência.

Táticas e Expectativas para o Confronto

Para o Girona, vencer este jogo significaria mais do que somar pontos; seria uma demonstração de sua capacidade de enfrentar os clubes de elite da Europa. Para o Real Madrid, a vitória é crucial para reafirmar sua força e recuperar o ritmo na LaLiga.

Os treinadores precisarão fazer ajustes estratégicos decisivos. As escolhas táticas podem determinar o destino da partida, tornando este duelo não apenas uma demonstração de talento individual, mas também uma batalha coletiva. Os fãs podem aguardar um jogo fascinante e taticamente complexo.