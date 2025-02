Girona x Las Palmas: horário, escalações e onde assistir

O embate entre Girona e Las Palmas, marcado para esta segunda-feira, 3 de fevereiro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Montilivi, fecha a 22ª rodada da La Liga 2024/25. Ambas as equipes se encontram em momentos delicados da temporada, buscando uma virada de desempenho diante de seus torcedores e críticos. O histórico recente de derrotas do Girona, somado à proximidade do Las Palmas à zona de rebaixamento, torna este duelo crucial na competição.

O Girona, após uma campanha surpreendente na temporada anterior, enfrenta atualmente uma série de quatro derrotas consecutivas em múltiplas competições. A eliminação precoce na Liga dos Campeões, acentuada por uma derrota em casa para o Arsenal, demonstrou vulnerabilidades que precisam ser ajustadas para melhorar a performance no restante da temporada. Adicionalmente, a perda para o Rayo Vallecano, também de virada, é um sinal de alerta que demanda atenção e estratégia reformulada para vencer.

Arthur melo pelo Girona – Fonte: @gironafc

Qual é o panorama do Las Palmas na La Liga 2024/25?

Na La Liga, Las Palmas não tem vivido tempos fáceis. A equipe está perigosamente próxima à zona de rebaixamento, conhecido como Z-3, e só conseguiu somar um ponto nos últimos três jogos. O empate mais recente contra o Osasuna, graças a um gol nos acréscimos marcado por Januzaj, salvou a equipe de uma série mais sombria de resultados. No entanto, a ausência do volante Essugo, que foi expulso na última partida, apresenta um desafio adicional para o treinador no planejamento estratégico do próximo confronto.

Odds e prognóstico para Girona vs Las Palmas

Os especialistas apontam o Girona como a equipe favorita para o duelo. No entanto, é válido recordar que, no primeiro turno da competição, os Las Palmas saíram vitoriosos com um placar de 1 a 0, graças ao gol de Álex Muñoz. As casas de apostas, como a Betfair, demonstram confiança nas capacidades ofensivas do time anfitrião, não obstante as dificuldades recentes apresentadas.

Scott McKenna : O zagueiro escocês dos Las Palmas pode ter um papel decisivo, e suas chances de cometer ao menos uma falta estão cotadas em 2,00 (1/1) na Betfair, indicando seu potencial envolvimento em um jogo físico e defensivo.

: O zagueiro escocês dos Las Palmas pode ter um papel decisivo, e suas chances de cometer ao menos uma falta estão cotadas em 2,00 (1/1) na Betfair, indicando seu potencial envolvimento em um jogo físico e defensivo. Arnaut Danjuma : A expectativa para que o atacante do Girona converta ao menos dois chutes no alvo é vista com odds de 2,50 (6/4), o que sublinha a expectativa sobre sua habilidade de quebra de linhas e contribuir para a pontuação de sua equipe.

: A expectativa para que o atacante do Girona converta ao menos dois chutes no alvo é vista com odds de 2,50 (6/4), o que sublinha a expectativa sobre sua habilidade de quebra de linhas e contribuir para a pontuação de sua equipe. Fábio Silva: O atacante português do Las Palmas, com uma média impressionante de conclusões, é avaliado com a possibilidade de realizar ao menos dois chutes em 13,00 (12/1), tornando-o um elemento ofensivo crucial para a estratégia de ataque dos visitantes.

Impacto do confronto na tabela

Este jogo é mais do que apenas uma contenda regular da La Liga; é uma oportunidade para ambas as equipes corrigirem o curso de suas trajetórias nesta temporada. Uma vitória do Girona pode elevar o moral do time e recuperar a confiança abalada com os reveses recentes. Já o Las Palmas busca não só se afastar da zona de rebaixamento, mas também provar sua capacidade de competir contra adversários em momentos turbulentos.

A disputa entre Girona e Las Palmas, que será transmitida ao vivo pelo Disney+, promete ser um evento imperdível para os fãs do futebol espanhol. Além do entretenimento, o duelo pode trazer mudanças significativas na tabela, tornando o desfecho desta partida crucial para o futuro das equipes na La Liga 2024/25.

