O Estádio Cidade de Barcelos será palco de um confronto decisivo nesta segunda-feira, 2 de março de 2026. O Gil Vicente recebe o Benfica em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Português. O duelo coloca frente a frente uma equipe que sonha com vaga em competições europeias e um gigante que defende sua invencibilidade na temporada.

Contexto e expectativas para o duelo

A partida em Barcelos é cercada de expectativa. Para o Gil Vicente, o jogo é uma oportunidade de ouro para se consolidar na 5ª posição e provar que pode competir de igual para igual com os “três grandes” de Portugal. A equipe aposta no fator casa, onde costuma impor dificuldades aos adversários de topo, para tentar ser a primeira a derrotar as Águias nesta edição da liga.

Do lado do Benfica, a pressão é constante. Apesar da impressionante campanha invicta, a equipe ocupa a terceira posição, atrás dos rivais na disputa pelo título. A invencibilidade traz um sabor agridoce, pois o excesso de empates impediu o time de assumir a liderança. A expectativa da comissão técnica é que a superioridade técnica do elenco se imponha, superando o histórico de jogos difíceis em Barcelos.

Gil Vicente busca recuperação

Ocupando a 5ª colocação na tabela com 40 pontos, o Gil Vicente faz uma campanha sólida, somando 11 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. A equipe chega para este confronto buscando retomar a estabilidade.

Nos últimos cinco jogos, o time oscilou: conquistou três vitórias, mas sofreu duas derrotas, sendo a mais recente um revés por 3 a 1 para o Estoril. Jogar em seus domínios será fundamental para tentar frear o ímpeto do adversário.

A invencibilidade das Águias em jogo

O Benfica chega ao norte de Portugal ostentando um status invejável. Terceiro colocado com 55 pontos, o time de Lisboa ainda não sabe o que é perder na competição, acumulando 16 vitórias e 7 empates. Vindo de uma sequência positiva, as Águias precisam dos três pontos não apenas para manter a invencibilidade, mas principalmente para encurtar a distância para os líderes do campeonato.

Onde assistir e horário

A partida promete ser intensa, com o Gil Vicente tentando usar a força da torcida contra a técnica dos visitantes. A bola rola às 12h15 (de Brasília). A transmissão para o Brasil será realizada pela ESPN e pelo serviço de streaming Disney+. Em Portugal, a exibição fica por conta da Sport TV 1.