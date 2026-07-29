Um dia depois de apresentar o técnico Zinedine Zidane, e ainda em clima de ressaca da Copa do Mundo de 2026, da qual chegou como favorita, mas terminou no quarto lugar, a seleção francesa apresentou nesta quarta-feira, 29, seu novo escudo.

O desenho do tradicional galo francês segue a tendência minimalista e é bem similar ao que já vinha sendo usado na camisa de Les Bleus, mas difere bem do emblema oficial da federação, que continha uma borda e uma ave mais estilizada.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Outras mudanças de logo no futebol

Nos últimos anos, diversos clubes e seleções, inclusive no Brasil, vem adotando mudanças nos escudos, das mais ligeiras às mas drásticas. Confira na galeria abaixo:

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Antes e depois: o escudo do Olympique de Marselha Antes e depois: o escudo da Juventus Antes e depois: o escudo da Athletico-PR Antes e depois: o escudo da seleção brasileira Antigo e novo escudo da Fiorentina Escudos antigo e atual da seleção do México Escudos antigo e atual da seleção da Espanha Antes e depois: o escudo da Inter de Milão Escudos antigo e atual da seleção do Equador Antes e depois: o escudo do Manchester City Escudos antigo e atual da seleção dos EUA Comparação entre escudos do PSG, à direita o novo apresentado esta semana Escudo do Vasco da Gama traz ligeiras alterações Antes e depois: o escudo do Atlético-GO Escudos antigo e atual da seleção da Coreia do Sul Veja também Vasco x Corinthians: imagens da final da Copa do Brasil 2025 Vasco homenageia Roberto Dinamite em São Januário; veja as fotos