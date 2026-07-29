Um dia depois de apresentar o técnico Zinedine Zidane, e ainda em clima de ressaca da Copa do Mundo de 2026, da qual chegou como favorita, mas terminou no quarto lugar, a seleção francesa apresentou nesta quarta-feira, 29, seu novo escudo.

O desenho do tradicional galo francês segue a tendência minimalista e é bem similar ao que já vinha sendo usado na camisa de Les Bleus, mas difere bem do emblema oficial da federação, que continha uma borda e uma ave mais estilizada.

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Outras mudanças de logo no futebol

Nos últimos anos, diversos clubes e seleções, inclusive no Brasil, vem adotando mudanças nos escudos, das mais ligeiras às mas drásticas. Confira na galeria abaixo:

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Antes e depois: o escudo da Juventus
Antes e depois: o escudo da Athletico-PR
Antes e depois: o escudo da seleção brasileira
Antigo e novo escudo da Fiorentina
Escudos antigo e atual da seleção do México
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