Um dia depois de apresentar o técnico Zinedine Zidane, e ainda em clima de ressaca da Copa do Mundo de 2026, da qual chegou como favorita, mas terminou no quarto lugar, a seleção francesa apresentou nesta quarta-feira, 29, seu novo escudo.
O desenho do tradicional galo francês segue a tendência minimalista e é bem similar ao que já vinha sendo usado na camisa de Les Bleus, mas difere bem do emblema oficial da federação, que continha uma borda e uma ave mais estilizada.
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