O ex-lateral do Manchester United e da seleção francesa, Patrice Evra, levantou a voz contra o racismo. Em resposta à PLACAR, o jogador abordou aspectos de fora do campo e ainda cobrou uma atitude da Fifa.

Evra lembrou que sofreu racismo quando jogou na Itália, nos primeiros anos de sua carreira e, em 2011, já no Manchester United, em episódio que resultou em suspensão de oito jogos e multa de 40 mil libras (R$ 115 mil na época) a Luis Suárez, então no Liverpool.

“Quando falamos de racismo, o problema não é o futebol. É a sociedade. É difícil mudar isso, mas sabemos que precisamos de leis sérias. Espero que o Gianni Infantino [presidente da Fifa] esteja levando essas questões muito a sério”, disse Evra em evento organizado pela Stake.

“As pessoas jogavam bananas e faziam sons de macaco para mim quando tinha 17 anos e jogava na Itália. Não é algo novo. Não entendo por que isso ainda continua acontecendo”, disse o ex-jogador, hoje com 44 anos.

Evra fez questão de falar sobre a acusação de racismo de Vini Jr contra Prestianni, na partida entre Real Madrid e Benfica, no jogo de ida dos playoffs da Champions League. Naquela oportunidade, no Estádio da Luz, em Portugal, Prestianni cobriu a boca com a camisa e teria ofendido Vini Jr. O árbitro François Letexier chegou a acionar o .