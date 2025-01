Florentino Pérez é reeleito presidente do Real Madrid, veja títulos de seu mandato

Eleito novamente como presidente em 2025, Florentino Pérez fortalece seu impacto no Real Madrid, com um mandato estendido até 2029. Este novo ciclo marca uma década de liderança contínua no clube merengue, reafirmando seu sucesso.

Aos 77 anos, Pérez entra em seu sétimo mandato como líder do Real Madrid. Sua administração consolidou o clube como uma força global, com 38 títulos conquistados, reforçando sua fama como um dos gestores mais influentes no futebol atual.

A Carreira de Florentino Pérez no Real Madrid

Florentino Pérez iniciou sua atuação como presidente em 2000, vencendo Lorenzo Sanz. Uma de suas primeiras decisões foi contratar Luís Figo, do rival Barcelona, um lance que deu início à era “galáctica”. Nomes de peso como Zinedine Zidane, Ronaldo e David Beckham também se juntaram ao clube sob sua gestão.

Apesar de algumas críticas à sua priorização do marketing em detrimento do esporte, o fortalecimento da marca trouxe grandes ganhos financeiros. Após um intervalo a partir de 2006, Pérez voltou à presidência em 2009, reforçando seu estilo de gestão.

Sob sua direção, o Real Madrid conquistou inúmeras conquistas, incluindo vitórias na Liga dos Campeões da UEFA e títulos nacionais. A campanha de 2021 solidificou ainda mais sua posição de liderança incontestada.

Possíveis Sucessores de Florentino Pérez

Com a idade de Pérez, há especulações sobre quem poderia sucedê-lo. Embora não se saiba oficialmente quem será o próximo líder, o tema gera discussões na mídia espanhola. A transição de poder será um evento significativo para o clube, independentemente de quem assuma.

Nos bastidores, o Real Madrid está de olho no futuro da liderança. Este planejamento reflete um preparo para uma nova fase, que será direcionada e supervisionada com cuidado por Pérez.

Títulos Sob a Gestão de Pérez

Copa Intercontinental : 2002

: 2002 Copa do Mundo de Clubes da FIFA : 2014, 2016, 2017, 2018, 2022

: 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 Liga dos Campeões da UEFA : 2001–02, 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2021–22, 2023–24

: 2001–02, 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2021–22, 2023–24 La Liga : 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2011–12, 2016–17, 2019–20, 2021–22, 2023–24

: 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2011–12, 2016–17, 2019–20, 2021–22, 2023–24 Supercopa da UEFA : 2002, 2014, 2016, 2017, 2024

: 2002, 2014, 2016, 2017, 2024 Copa do Rei : 2010–11, 2013–14, 2022–23

: 2010–11, 2013–14, 2022–23 Supercopa da Espanha: 2001, 2003, 2012, 2017, 2019–20, 2021–22, 2023–24

O Futuro do Real Madrid Sob a Direção Atual

Com Florentino Pérez novamente no comando, o futuro do Real Madrid promete a continuidade e expansão de estratégias bem-sucedidas. Espera-se que o clube continue a investir em talentos de destaque e a fortalecer sua presença internacional, solidificando sua posição no cenário mundial.

Com a nova diretoria, incluindo figuras como Eduardo Fernández de Blas e Pedro López Jiménez, a administração do clube está firme. Juntos, trabalham para assegurar que o Real Madrid continue competitivo e inovador, mantendo sua elite no futebol global.