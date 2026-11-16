A Estônia venceu a Bulgária por 2 a 1 na tarde desta segunda-feira, na A. Le Coq Arena, em Tallinn, em partida válida pela sexta rodada da Nations League. O resultado consolida o bom momento dos donos da casa na competição, enquanto os visitantes seguem com dificuldades na tabela do Grupo D da Liga C.

Vantagem inicial e resposta búlgara

A equipe comandada pelo técnico Henn, postada em um esquema 3-5-1-1, conseguiu abrir o placar logo aos oito minutos de jogo. Patrik Kristal balançou as redes após receber assistência de Rocco Robert Shein. A partida se mostrou equilibrada nos números gerais, com ambas as equipes registrando 10 finalizações totais e posse de bola dividida (52% para os mandantes e 48% para os visitantes). A resposta da Bulgária veio nos acréscimos da primeira etapa, aos 46 minutos, quando Svetoslav Kovachev marcou e levou o empate para o intervalo.

Substituto define o placar

A vitória estoniana foi construída a partir de uma alteração feita ainda no final do primeiro tempo. Kevor Palumets, que entrou na vaga de Mattias Käit aos 45 minutos, foi o responsável por garantir o triunfo. Aos 15 minutos da etapa final, Palumets marcou o segundo gol da Estônia, contando com passe de Markus Poom. A Bulgária, que acertou o alvo apenas duas vezes e exigiu somente uma defesa do goleiro Hein durante todo o confronto, não conseguiu buscar nova igualdade.

Cartão vermelho e situação na tabela

A reta final do jogo foi marcada por advertências. Após receber um cartão amarelo aos 41 minutos do segundo tempo, o estoniano Karel Mustmaa foi expulso com um cartão vermelho direto nos acréscimos, aos 46 minutos. Pelo lado búlgaro, Stefan Velkov e Andrian Kraev receberam amarelos ao longo do duelo.

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Com o resultado, a Estônia, que entrou em campo na segunda colocação, chega a 12 pontos em seis jogos. Contando este confronto, a seleção acumula três vitórias e dois empates em seus últimos cinco compromissos pela Nations League. Já a Bulgária permanece com quatro pontos e amarga um retrospecto recente de uma vitória, um empate e três derrotas na competição.