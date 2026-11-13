A Estônia derrotou Luxemburgo por 1 a 0 na tarde desta sexta-feira, 13, em partida válida pela quinta rodada do Grupo D da Liga C da UEFA Nations League. Jogando no estádio Rio Parapití, em Juan Caballero, no Paraguai, a seleção estoniana garantiu o triunfo com um gol na reta final do primeiro tempo, mantendo sua invencibilidade na competição.

Eficiência estoniana define o placar

Luxemburgo teve ligeira vantagem na posse de bola, terminando o jogo com 54%, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em chances reais. A equipe comandada pelo técnico Strasser, armada em um 4-4-2, finalizou seis vezes ao longo do confronto, acertando o alvo em apenas uma oportunidade. Por outro lado, a Estônia, estruturada no 5-3-2 pelo técnico Henn, foi mais objetiva. Com dez finalizações totais e cinco no gol, os estonianos encontraram o caminho da vitória aos 42 minutos da etapa inicial, quando Rocco Robert Shein deu a assistência para Maksim Paskotsi balançar as redes.

Substituições e cartões na etapa final

O segundo tempo foi marcado por tentativas de mudança de cenário, especialmente por parte de Luxemburgo, que realizou cinco substituições. O técnico Strasser promoveu as entradas de Enzo dos Santos, Omar Natami e Enes Mahmutovic aos 13 minutos, e mais tarde colocou jayson videira e Patrick Macedo Batista. No entanto, a equipe não conseguiu reverter a desvantagem e ainda acumulou três cartões amarelos, recebidos por Omar Natami, jayson videira e Laurent Jans. A Estônia, que fez duas trocas com as entradas de M Paalberg e karel mustmaa, passou ilesa sem receber advertências da arbitragem.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, a Estônia, que era a segunda colocada da chave, chega a nove pontos em cinco jogos. Contando este confronto, a equipe soma duas vitórias e três empates em seus últimos cinco jogos pela competição. Já Luxemburgo permanece com três pontos e amarga sua quarta derrota na mesma sequência recente pelo torneio. As duas seleções voltam a campo na próxima segunda-feira, 16. A Estônia enfrenta a Bulgária, enquanto Luxemburgo joga contra a Islândia, ambos os confrontos válidos pela Liga das Nações.