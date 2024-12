Estádio de gigante inglês é tomado por infestação de ratos

O estádio do Manchester United, Old Trafford, experimentou uma redução em sua classificação de higiene de quatro para duas estrelas após uma inspeção sanitária que revelou sinais de ratos em áreas vitais. Esta descoberta não só levanta preocupações de saúde pública, mas também afeta a reputação de um clube reconhecido por sua meticulosa gestão de instalações.

Durante a inspeção realizada pelas autoridades sanitárias inglesas, foram identificados vestígios de roedores em quiosques de comida e suítes corporativas, locais amplamente utilizados por fãs e patrocinadores. Tal situação pode impactar negativamente a experiência dos visitantes e gerar dúvidas sobre a segurança alimentar nos futuros eventos realizados no estádio.

Fatores Contribuintes para a Infestação

A localização do Old Trafford entre uma linha ferroviária e um canal contribui para a presença indesejada de roedores, especialmente durante o inverno rigoroso quando os ratos buscam abrigo. O aumento de resíduos alimentares em dias de jogos também atrai esses animais, destacando a urgência de um controle eficaz de pragas.

Medidas de Controle e Prevenção

Em resposta à situação, o Manchester United contratou um serviço especializado de controle de pragas para realizar até cinco inspeções semanais, focando na eliminação dos roedores. Melhoria nas estruturas do estádio está em andamento para evitar novas infestações, medidas estas essenciais a tempo do próximo confronto contra o Newcastle em 30 de dezembro, evento que deverá atrair grande público.

Impactos Potenciais para o Clube

A infestação no Old Trafford pode influenciar a confiança de torcedores e parceiros comerciais, colocando em risco a reputação de um dos mais icônicos estádios do futebol inglês em meio a uma crise sanitária. Além dos eventos esportivos, há receio de os problemas afetarem eventos corporativos e sociais frequentemente realizados no local.

Próximos Passos do Manchester United

Embora medidas específicas para o jogo contra o Newcastle ainda não tenham sido anunciadas, espera-se que o Manchester United aja conforme relatórios atualizados sobre o progresso do controle de pragas. O compromisso do clube é garantir a segurança e o bem-estar dos visitantes do estádio.

Paralelamente, a equipe mantém o foco nos desafios esportivos, como a partida contra o Wolverhampton na Premier League, equilibrando a gestão da crise de infestação com o desempenho nos campos, fator crucial para a temporada do clube.