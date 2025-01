Espanyol x Real Madrid: horário, escalações e onde assistir

Em busca de consolidar sua posição no topo da tabela da LaLiga, o Real Madrid enfrenta o Espanyol neste sábado como parte da 22ª rodada. A equipe comandada por Carlo Ancelotti está quatro pontos à frente do seu rival mais próximo, o Atlético de Madrid, e vem de uma vitória expressiva sobre o Brest na Champions League, com destaque para a atuação de Rodrygo.

O Espanyol, por outro lado, tem como objetivo escapar da zona de rebaixamento, encontrando-se atualmente na 18ª colocação com 20 pontos. O clube catalão precisa de um resultado positivo para melhorar sua situação na tabela e evitar a queda para a segunda divisão.

Real Madrid, Intercontinental 2024, KARIM JAAFAR / AFP

Como e Onde Acompanhar Espanyol x Real Madrid?

O confronto entre Espanyol e Real Madrid ocorrerá no RCDE Stadium, um estádio moderno inaugurado em 2009 com capacidade para 40.000 espectadores. Localizado entre Cornellà de Llobregat e El Prat de Llobregat, na Espanha, é um palco importante para a equipe catalã. A partida será transmitida às 17h (horário de Brasília) pelos canais ESPN e via streaming no Disney+.

Quais São as Condições das Equipes Recentemente?

O desempenho recente do Espanyol e do Real Madrid é um reflexo de suas situações na tabela. O time de Manolo González não possui desfalques significativos, contando com quase todo o elenco disponível, embora Javi Puado e Carlos Romero devam tomar cuidado com mais um cartão amarelo, que resultaria em suspensão.

O Real Madrid, por sua vez, tem desfalques importantes como Dani Carvajal e Éder Militão, ambos afastados devido a lesões nos ligamentos cruzados, e Camavinga, que sofre com lesão na coxa. Contudo, Vinícius Júnior está de volta após cumprir suspensão, o que traz um reforço significativo para a equipe merengue.

Qual é o Possível Desfecho para este Confronto?

Levando-se em consideração o atual momento de forma das equipes, o Real Madrid tem uma posição mais confortável para assumir o favoritismo nesta partida. Com uma campanha forte na LaLiga e vindo de uma vitória consistente na Champions League, tende a superar as dificuldades apresentadas pelo Espanyol, que está empenhado em evitar o rebaixamento.

Desempenho Esperado para as Próximas Rodadas

As próximas rodadas serão cruciais para ambas as equipes na temporada da LaLiga. Enquanto o Real Madrid busca manter seu ritmo em direção ao título, o Espanyol luta para escapar da zona de rebaixamento. O resultado deste confronto poderá ser um indicativo importante do que esperar de cada clube nas semanas seguintes.

