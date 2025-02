Endrick tem desejo de sair do Real Madrid, diz imprensa

Desde sua chegada ao Real Madrid, Endrick tem enfrentado diversos desafios. Inicialmente visto como uma promessa, o jovem atacante brasileiro vem lutando por um espaço significativo na equipe. Apesar de Carlo Ancelotti ter optado por mantê-lo no elenco principal em sua primeira temporada, Endrick ainda busca maiores oportunidades nas principais competições, como a LaLiga e a Champions League.

A informação é do jornal As, da Espanha.

A falta de minutos em campo levou a imprensa espanhola a especular sobre o futuro de Endrick no clube. A necessidade de se destacar e garantir uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 é uma preocupação crescente para o jogador. O atacante percebe que, sem tempo de jogo regular, suas chances de atingir esse objetivo podem diminuir significativamente.

Fonte: Instagram / @realmadrid

Como Endrick está sendo utilizado no Real Madrid?

Endrick tem sido escalado principalmente para a Copa do Rei, enquanto seus minutos na LaLiga são limitados. A concorrência acirrada por espaços no time titular com jogadores como Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrygo dificulta sua presença constante nas competições mais importantes. Até agora, ele teve participação destacada apenas em uma vitória contra o Leganés na Copa do Rei, onde foi titular e marcou um gol.

O interesse de outros clubes na habilidade de Endrick

No último mês, o West Ham, da Inglaterra, manifestou interesse em contratar Endrick. Contudo, as negociações não prosseguiram, uma vez que não houve interesse mútuo por uma transferência naquele momento. Esta situação coloca o atacante em um dilema: buscar uma transferência que potencialize seu desenvolvimento ou continuar lutando por seu espaço no Real Madrid.

Endrick na Seleção Brasileira: como está sua situação?

Endrick já foi convocado para a Seleção Brasileira em várias ocasiões. No entanto, sua ausência na lista de Dorival Júnior durante a convocação de novembro de 2024 para as Eliminatórias da Copa do Mundo gerou preocupações. Com 13 participações e três gols pela seleção, suas oportunidades diminuíram, principalmente devido à necessidade de jogadores atuando regularmente em suas equipes. A ausência nessa lista ressaltou a importância do tempo de jogo em competições de alto nível para garantir um lugar na seleção.

Qual o futuro de Endrick no Real Madrid?

O futuro de Endrick no Real Madrid está cercado de incertezas. Com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, o atacante precisa avaliar suas opções cuidadosamente. O tempo de jogo, a competição interna e as oportunidades de desenvolvimento são fatores cruciais que determinarão seu próximo passo, seja consolidando seu espaço no time merengue ou buscando novas oportunidades em outros clubes para garantir sua presença na seleção brasileira.