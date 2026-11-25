O planejamento do elenco do Paris Saint-Germain entrou em debate na França após o empate por 2 a 2 diante da Roma, no Parc des Princes, pela fase de liga da Liga dos Campeões. Em participação no programa After Foot, o ex-jogador da seleção francesa e comentarista Emmanuel Petit cobrou uma postura ativa da diretoria parisiense na próxima janela de transferências, defendendo que o clube busque contratações imediatas diante da perda de titulares no setor ofensivo.
Para Petit, a escassez de opções acessíveis no mercado de janeiro não pode servir de justificativa para a inação dos dirigentes. “É preciso explorar qualquer oportunidade. Sem caras fortes e disponíveis no mercado? Isso não é verdade, é apenas uma questão de dinheiro”, afirmou o ex-meia.
Impacto das lesões ligamentares no setor ofensivo
O alerta sobre a necessidade de reforços ganhou força após as graves lesões nos ligamentos do joelho sofridas pelos atacantes Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué, que desfalcam a equipe comandada por Luis Enrique por um longo período. Na avaliação de Petit, a complexidade da recuperação física nesse tipo de contusão exige que o PSG antecipe movimentos pensando não apenas na reta final da atual campanha, mas também na temporada seguinte.
“Quando você rompe os cruzados, não são lesões simples. Raros são os jogadores que voltaram ao seu nível. Portanto, a reflexão do próximo verão você já pode ter no mês de janeiro. Vocês só se projetam nesta temporada, mas eu me projeto na próxima temporada”, destacou o comentarista.
Limites do rodízio de Luis Enrique
Embora Luis Enrique adote como filosofia a rotação do elenco e o aproveitamento de jovens formados nas categorias de base, o tropeço diante da equipe italiana expôs o desgaste físico do grupo e a redução de alternativas no banco de reservas. Diante do calendário apertado entre as competições nacionais e a disputa europeia, a chegada de novas peças ofensivas no início de 2027 é apontada como determinante para manter o nível competitivo do time.