Em jogo crucial, Arsenal e Chelsea se medem na Premier League; onde assistir

O confronto entre Arsenal e Chelsea é sempre um dos mais aguardados da Premier League. Neste domingo, 16 de março de 2025, às 10h30 (horário de Brasília), os dois gigantes do futebol inglês se enfrentarão no Emirates Stadium, em Londres. A partida, válida pela 29ª rodada do campeonato, promete fortes emoções para os torcedores.

Com transmissão ao vivo pela ESPN e pela plataforma de streaming da Disney, o clássico é uma oportunidade para os fãs acompanharem de perto a disputa acirrada entre os clubes. Ambos os times estão na luta por uma vaga na próxima edição da Champions League, o que adiciona ainda mais tensão ao embate.

Palmer mais uma vez decide para o Chelsea. Fonte: Instagram/@chelseafc

Qual é a situação atual do Arsenal na Premier League?

O Arsenal, sob o comando de Mikel Arteta, busca se manter entre os quatro primeiros colocados da Premier League. Com o objetivo de alcançar o líder Liverpool, os Gunners estão atualmente 15 pontos atrás, faltando dez rodadas para o término do campeonato. Apesar do desafio, o time londrino mantém o foco em garantir sua vaga na Champions League, após ter se classificado para as quartas de final do torneio europeu na última semana.

Como o Chelsea se prepara para o confronto?

O Chelsea, dirigido por Enzo Maresca, também está na briga por uma posição de destaque na tabela. Recentemente, os Blues venceram o Leicester City e ultrapassaram o Manchester City, alcançando a 4ª posição com 49 pontos. Além disso, o time se classificou para as quartas de final da Conference League após vencer o Copenhague. O Chelsea entra em campo com a missão de consolidar sua posição na zona de classificação para a Champions League.

Onde assistir ao jogo entre Arsenal e Chelsea?

Os torcedores poderão acompanhar o clássico entre Arsenal e Chelsea pela ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming da Disney. A transmissão ao vivo permitirá que os fãs assistam a todos os lances e emoções deste importante confronto da Premier League.

Quais são as prováveis escalações para o clássico?

As escalações para o clássico londrino já estão sendo especuladas. O Arsenal, sob a batuta de Mikel Arteta, deve entrar em campo com: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Trossard, Martinelli. Já o Chelsea, comandado por Enzo Maresca, provavelmente contará com: Sánchez; Reece James, Fofana, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo; Sancho, Palmer, Nkunku; Pedro Neto.

