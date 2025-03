Eliminação do Liverpool prejudica Salah na corrida por Bola de Ouro

As oitavas de final da Champions League de 2024/25 podem ter mudado a corrida pela Bola de Ouro da temporada. Com a eliminação do Liverpool diante diante do PSG, o atacante egípcio Mohamed Salah pode ter perdido força, enquanto outros destaques ganharam ainda mais força.

Esses são os casos de Raphinha, Lamine Yamal e Pedri, jogadores do Barcelona. Os atacantes, goleadores e assistentes, foram nomes da classificação sobre o Benfica, enquanto o meio-campista, de números mais “silenciosos”, seguiu sendo a engrenagem da equipe.

Outras figuras que podem ter ganhado espaço na corrida pela Bola de Ouro são Ousmané Dembelé, destaque do PSG, Lautaro Martínez, da Inter de Milão, e Harry Kane e Jamal Musiala, dupla do Bayern de Munique. Além deles, o trio do Real Madrid, de Mbappé, Rodrygo e Vinicius Júnior, não pode ser descartado.

A corrida pela Bola de Ouro de 2025

Mohamed Salah (Liverpool)

34 gols e 22 assistências em 45 jogos



Raphinha (Barcelona)

30 gols e 18 assistências em 45 jogos

Lamine Yamal (Barcelona)

12 gols e 18 assistências em 40 jogos

Pedri (Barcelona)

5 gols e 6 assistências em 27 jogos

Vinicius Jr (Real Madrid)

19 gols e 10 assistências em 43 jogos

Kylian Mbappé (Real Madrid)

29 gols e 5 assistências em 45 jogos

Rodrygo (Real Madrid)

15 gols e 8 assistências em 45 jogos

Jamal Musiala (Bayern de Munique)

19 gols e 9 assistências em 41 jogos

Harry Kane (Bayern de Munique)

35 gols e 10 assistências em 41 jogos

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

20 gols e 4 assistências em 44 jogos

*números até 13 de março