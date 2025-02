Dembélé tem ascenção no PSG após saída de Mbappé

Com a saída de Neymar, Mbappé e Messi, o Paris Saint-Germain (PSG) precisou encontrar novas referências para manter seu status no futebol europeu. Em meio a essa transição, Ousmane Dembélé emergiu como a nova estrela do clube. Chegando ao PSG em 2023, o atacante francês inicialmente não causou grande impacto, mas sua performance em 2025, com 15 gols em apenas oito jogos, chamou a atenção de todos.

Aos 27 anos, Dembélé parece ter encontrado sua melhor forma. Com 23 gols em 28 jogos na temporada, ele se tornou a principal referência ofensiva do PSG. Sua impressionante sequência de gols o coloca ao lado de grandes artilheiros do clube, como Neymar e Mbappé, mostrando que o jogador está no auge de sua carreira.

Como Dembélé se tornou a principal referência do PSG?

A trajetória de Dembélé até se tornar a estrela do PSG não foi fácil. Após se destacar no Rennes, ele foi contratado pelo Borussia Dortmund, onde teve um início promissor. No entanto, sua passagem pela Alemanha foi breve, e logo ele se transferiu para o Barcelona em 2017. No clube catalão, Dembélé enfrentou altos e baixos, mas demonstrou potencial para se tornar um dos melhores do mundo.

No PSG, sua adaptação inicial foi desafiadora. Na temporada 2023/24, Dembélé participou de 42 jogos, marcando apenas seis gols e contribuindo com 12 assistências. Esses números foram considerados modestos, especialmente quando comparados aos de Neymar e Mbappé em suas primeiras temporadas no clube. Contudo, a temporada 2024/25 trouxe uma mudança significativa em seu desempenho.

Qual o impacto do novo posicionamento de Dembélé?

Uma das razões para a ascensão de Dembélé no PSG foi a mudança em seu posicionamento. Anteriormente atuando como ponta, ele agora joga mais centralizado, como um falso nove. Essa alteração tática permitiu que ele explorasse melhor suas habilidades, tornando-se um atacante mais letal e imprevisível. Sua movimentação sem bola e capacidade de drible continuam sendo pontos fortes, mas agora ele tem mais oportunidades de finalização.

Dembélé expressou satisfação com sua nova posição, afirmando que se sente mais confortável e eficiente em campo. Essa adaptação não apenas melhorou seu desempenho individual, mas também contribuiu para o sucesso coletivo do PSG, que busca conquistar a Liga dos Campeões pela primeira vez.

O futuro de Dembélé e do PSG

Com um elenco jovem e talentoso, o PSG está determinado a alcançar novos patamares no futebol europeu. A liderança de Dembélé é crucial para essa jornada, e sua evolução contínua pode ser a chave para o sucesso do clube. O PSG aposta no talento do seu camisa 10 para finalmente conquistar o tão almejado troféu da Liga dos Campeões.

O desempenho de Dembélé nesta temporada já é um indicativo de que ele está no caminho certo para se tornar uma lenda no PSG. Sua capacidade de se adaptar e evoluir em meio a desafios é um testemunho de sua determinação e talento. O futuro parece promissor tanto para Dembélé quanto para o PSG, que continua a se reinventar e a buscar a glória no cenário europeu.