De Maradona a Neymar: craques que nunca foram Bola de Ouro

O atacante brasileiro Vinicius Júnior deve seguir engrossando uma lista de jogadores de peso que não conquistaram a Bola de Ouro. Mesmo com a certeza que a premiação que ocorre nesta segunda-feira, 28, em Paris, terminará com um vencedor inédito, segundo informações do jornal Marca, da rádio francesa RMC e do jornalista italiano Fabrizio Romano, o camisa 7 do Real Madrid sequer irá à cerimònia em Paris por já ter sido informado do resultado negativo.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias

Desde 2008, somente dois furaram a dinastia de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, vencedores de cinco e oito troféus cada, respectivamente: o croata Luka Modric, em 2018, e o francês Karim Benzema, em 2022, conseguiram o feito. Este ano, Messi e CR7 sequer ficaram entre os 30.

O Brasil que já teve Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo como donos do prêmio, mas não fatura o prêmio desde 2007 quando Kaká conseguiu o troféu.

Publicidade

Apesar de, em atividade, Pelé nunca ter vencido o prêmio de melhor do mundo, foi feita uma correção da Fifa, que entregou tardiamente a Bola de Ouro sete vezes para o Rei, pelos anos de 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970.

Outros craques, como Garrincha e Maradona, não puderam ser vencedores da premiação por não serem europeus. Atletas fora do Velho Continente foram ignorados pela Bola de Ouro por mais de 40 anos. Dessa forma, jogadores sul-americanos não poderiam concorrer à premiação.

Confira craques que não levaram a Bola de Ouro:

Robert Lewandowski

O craque do Barcelona chegou a ser vencedor do prêmio The Best, dado pela Fifa ao melhor jogador da temporada, em 2020. No entanto, por conta da pandemia do Covid-19, o prêmio realizado pela revista francesa foi cancelado no ano. O craque polonês era favorito para levar a Bola de Ouro.

Publicidade

No ano seguinte, Lewandowski ficou na segunda posição do prêmio, ficando atrás apenas do argentino Lionel Messi.

Andrés Iniesta

Protagonista de um meio-campo que marcou história pela seleção espanhola e pelo Barcelona, ganhando duas Eurocopas, em 2008 e 2012, e a Copa do Mundo de 2010, além de duas dezenas de títulos pelo clube catalão, o atleta ficou em segundo lugar na votação de 2010 e em terceiro no ranking de 2012.

Xavi

Companheiro de Iniesta no Barcelona e na seleção da Espanha, o volante encantou o mundo na equipe de Pep Guardiola com o tiki-taka. No entanto, apesar das grandes atuações, o agora técnico nunca foi vencedor da Bola de Ouro. A melhor colocação da carreira de Xavi foi o terceiro lugar, em 2009, 2010 e 2011.

Neymar

Craque de uma geração e participante de um dos maiores trios da história do futebol, o MSN, o brasileiro ficou duas vezes no top-3 da Bola de Ouro. Em 2015, Neymar foi o terceiro colocado, atrás de Messi e Cristiano Ronaldo.

Dois anos depois, em 2017, o brasileiro voltou à terceira posição, ficando atrás do vencedor Cristiano Ronaldo, e de Messi, na segunda colocação.

Antoine Griezmann

Craque da seleção francesa e do Atlético de Madrid, bateu na porta duas vezes. Em 2016, levou o Atleti à final da Champions League, mas após perder a final para o Real Madrid, o francês ficou na terceira posição do prêmio, atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Dois anos depois, em 2018, a França foi campeã do mundo com participação crucial do camisa 7. No entanto, mais uma vez, Griezmann ficou na terceira colocação da Bola de Ouro, atrás de Luka Modric e Cristiano Ronaldo.

Mohammed Salah

Craque do Liverpool e da seleção do Egito, Salah nunca foi eleito o melhor jogador do mundo pela revista France Football. A melhor posição do atleta no ranking da Bola de Ouro foi um quinto lugar, em duas ocasiões: 2019 e 2022.

Em 19, Salah foi eleito vencedor do prêmio Puskás, dado a quem faz o gol mais bonito da temporada.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.