Croácia x França: duelo de gigantes na UEFA Nations League; onde assistir

Na próxima quinta-feira, 20 de março de 2025, Croácia e França se enfrentarão em um dos duelos mais aguardados das quartas de final da UEFA Nations League. A partida ocorrerá no Estádio de Poljud, em Split, na Croácia, às 16h45 (horário de Brasília). Este confronto promete ser um espetáculo de futebol, com transmissão ao vivo pela SporTV, um canal de TV fechada.

A Croácia, que terminou em segundo lugar no grupo A1, busca se destacar nesta fase decisiva da competição. Apesar de uma campanha sem grandes destaques, a equipe croata conseguiu duas vitórias importantes contra a Escócia e a Polônia, ambas por 1 a 0. Agora, a seleção espera superar suas limitações e avançar para as semifinais.

Bandeiras de Croácia e Albânia antes de jogo pela Eurocopa – Fonte: EFE / Robert Ghement

Como a França chegou às quartas de final?

A seleção francesa, por sua vez, teve um desempenho notável no grupo A2, conhecido como o “grupo da morte”. Enfrentando adversários de peso como Itália e Bélgica, a França garantiu o primeiro lugar do grupo com quatro vitórias em seis jogos, sofrendo apenas uma derrota. O retorno de Kylian Mbappé, após ter sido cortado das últimas convocações, é um reforço significativo para o time comandado por Didier Deschamps.

Quais são as prováveis escalações?

Para o confronto, as escalações prováveis indicam que a Croácia, sob o comando de Zlatko Dalic, deve entrar em campo com Livakovic no gol; Sutalo, Caleta-Car e Gvardiol na defesa; Perisic, Modric, Kovacic e Sosa no meio-campo; e Kramaric, Budimir e Baturina no ataque.

Já a França, dirigida por Didier Deschamps, deve contar com Maignan como goleiro; Koundé, Konaté, Saliba e Hernández formando a linha defensiva; Zaire-Emery, Tchouaméni e Camavinga no meio; e Dembélé, Mbappé e Barcola no setor ofensivo.

Onde assistir e acompanhar o jogo?

Os fãs de futebol poderão acompanhar este emocionante confronto pela SporTV, que transmitirá a partida ao vivo. Com duas seleções de alto nível em campo, Croácia e França prometem um espetáculo de futebol que pode definir o rumo de ambas as equipes na UEFA Nations League. A expectativa é de um jogo disputado, onde cada detalhe pode fazer a diferença no resultado final.

