Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago de 2024

Em 2024, o cenário dos esportes foi marcado por reviravoltas dramáticas em campo e também fora dele. Uma das figuras centrais nesse mapa de sucesso financeiro é Cristiano Ronaldo, que, conforme relatado pela lista da Sportico, liderou o ranking dos atletas mais bem pagos do ano. Com uma combinação impressionante de ganhos em salários e parcerias comerciais, Ronaldo destacou-se em uma lista que abrange múltiplos esportes e continentes.

Entre os ganhos astronômicos que somaram aproximadamente US$ 260 milhões, um fato notável é o seu impacto tanto dentro das quatro linhas, quanto em campanhas publicitárias fora delas. Aos 40 anos, o veterano do futebol parece estar longe de pendurar as chuteiras, com um histórico de gols notável pelo Al-Nassr da Arábia Saudita. Este marco não só reacendeu sua carreira como fez dele um ícone global ainda mais valorizado.

Cristiano Ronaldo, sua esposa e seu filho na premiação da Globe Soccer – Fonte: Instagram/@cristiano

Quais atletas figuraram no topo da lista de ganhos em 2024?

Além de Cristiano Ronaldo, a lista da Sportico inclui outros gigantes do esporte com carreiras que combinam habilidade e estratégia de marketing. O jogador de basquete Stephen Curry, do Golden State Warriors, reivindicou a segunda posição, com ganhos de US$ 153,8 milhões. Mesmo após uma temporada desafiadora em termos de competições, Curry solidificou seu valor com desempenhos decisivos.

Cristiano Ronaldo (Futebol – Al-Nassr): 260 milhões de dólares Stephen Curry (Basquete – Golden State Warriors): 153,8 milhões de dólares Tyson Fury (Boxe): 147 milhões de dólares Lionel Messi (Futebol – Inter Miami): 135 milhões de dólares LeBron James (Basquete – Los Angeles Lakers): 133,2 milhões de dólares Neymar (Futebol – Santos): 133 milhões de dólares Oleksandr Usyk (Boxe): 122 milhões de dólares Karim Benzema (Futebol – Al-Ittihad): 116 milhões de dólares Kylian Mbappé (Futebol – Real Madrid): 110 milhões de dólares Jon Rahm (Golfe): 105,8 milhões de dólares Scottie Scheffler (Golfe): 104,3 milhões de dólares Dark Prescott (Futebol americano – Dallas Cowboys): 100,4 milhões de dólares Giannis Antetokounmpo (Basquete – Milwaukee Bucks): 97,8 millhões de dólares Kevin Durant (Basquete – Phoenix Suns): 93,1 milhões de dólares Jared Goff (Futebol americano – Detroit Lions): 85,8 milhões de dólares

Cristiano Ronaldo: um fenômeno do futebol e dos negócios

Com uma carreira que transcende o campo esportivo, Cristiano Ronaldo continua a ser uma força imparável. Sua habilidade não é apenas refletida em sua pontuação de gols, mas se manifesta em uma incrível capacidade de gerar capital através de contratos publicitários robustos. Nos últimos anos, ele alcançou marcações históricas como os 900 gols na carreira e adaptou-se com rapidez ao futebol saudita, demonstrando compromisso e renovação.

Transferências estratégicas: Sua ida para o Al-Nassr na Arábia Saudita proporcionou visibilidade global adicional, aumentando sua atratividade para patrocinadores.

Sua ida para o Al-Nassr na Arábia Saudita proporcionou visibilidade global adicional, aumentando sua atratividade para patrocinadores. Presença global: Suas campanhas comerciais cobrem uma gama de produtos desde equipamentos esportivos a bebidas energéticas, reforçando sua imagem.

Como outros atletas compararam-se aos gigantes do futebol?

No terceiro lugar, o boxer britânico Tyson Fury não ficou muito atrás, obtendo estimados US$ 147 milhões. Ele transcendeu o mundo do boxe para se tornar uma figura mediática poderosa. Em seguida, Lionel Messi, frequentemente associado ao seu rivalidade amistosa com Ronaldo, garantiu o quarto lugar com um combinado de US$ 135 milhões em prêmios e patrocínios.

Dentro do universo do basquete, LeBron James também se destaca, integrando o Top 5 com habilidades de jogo e uma aptidão para negócios, refletindo em significativos US$ 133,2 milhões ganhos no ano.

Desigualdade de gênero nos ganhos: um ponto crucial

Apesar do brilho e do dinheiro circulando no mundo dos esportes, a desigualdade de gênero permanece um ponto crítico. Nenhuma atleta feminina conseguiu penetrar no top 100 mais uma vez. A exceção veio pela figura da tenista Coco Gauff, que estabeleceu-se como a atleta feminina mais recompensada do ano, com US$ 30,4 milhões.

Impacto da popularidade: Atletas como Coco Gauff muitas vezes dependem de torneios internacionais altamente visíveis para garantir patrocínios substanciais.

Atletas como Coco Gauff muitas vezes dependem de torneios internacionais altamente visíveis para garantir patrocínios substanciais. Presença feminina: Desafios persistem quanto ao reconhecimento e recompensas comparáveis aos homens, apesar da crescente audiência feminina nos esportes.

Conclusão natural na paisagem financeira deportiva

A análise de 2024 revela uma paisagem complexa onde a habilidade esportiva, combinada com estratégias de marketing e posicionamento social, pode catapultar atletas para um sucesso financeiro sem precedentes. Com Cristiano Ronaldo no topo, ele não apenas estabeleceu um novo padrão de ganhos, como também reabriu discussões sobre a equidade financeira entre atletas masculinos e femininos.

