Copa do Rei: confrontos das quartas de final, datas e onde assistir

Os duelos das quartas de final da Copa do Rei prometem grandes emoções com jogos entre rivais tradicionais. O sorteio realizado recentemente colocou frente a frente equipes que carregam rivalidades históricas. Isso garante duelos intensos e disputados em campo, sempre levando emoção aos torcedores.

Nesta fase da competição, o Real Madrid enfrentará o Leganés, seu rival local. O Barcelona, outro gigante do futebol espanhol, terá pela frente o Valencia. Essas partidas estão previstas para ocorrer entre os dias 4 e 6 de fevereiro, oferecendo um espetáculo imperdível para os fãs do esporte.

Clássicos Regionais e Outras Atrações das Quartas de Final

Além dos confrontos entre Real Madrid e Leganés e Barcelona contra Valencia, as quartas de final da Copa do Rei também reservam encontros interessantes envolvendo outros clubes de destaque. O Atlético de Madrid medirá forças com o Getafe em mais um clássico envolvendo times de Madri. Já a Real Sociedad enfrentará o Osasuna, em um duelo entre equipes da região do País Basco.

A possibilidade de um clássico entre Real Madrid e Barcelona na final ainda está no imaginário dos fãs. Caso ambos avancem até a decisão, poderá ser a primeira vez em mais de uma década que os dois gigantes se encontram nessa fase do torneio.

Um Olhar no Histórico de Confrontos Entre Real e Barça

Historicamente, Real Madrid e Barcelona se enfrentaram 18 vezes em finais da Copa do Rei. O Real lidera esse confronto direto, acumulando 11 vitórias contra 7 do Barcelona. O último encontro em uma final ocorreu em 2014, quando o Real venceu por 2 a 1 em Valencia.

No entanto, a atual temporada tem sido favorável ao Barcelona, que derrotou o Real Madrid duas vezes. A primeira vitória foi um expressivo 4 a 0 no Santiago Bernabéu, em partida válida pela LaLiga. Eles ainda superaram o rival por 5 a 2 na final da Supercopa da Espanha, um evento realizado na Arábia Saudita.

Como Está a Disputa na LaLiga?

Os desempenhos recentes das equipes na LaLiga também são dignos de nota. O Real Madrid lidera com 46 pontos, mantendo uma vantagem de dois pontos sobre o Atlético de Madrid, que segue em segundo lugar. Já o Barcelona, embora tenha desbancado o Real em confrontos diretos na temporada, está atrás no terceiro lugar, com uma diferença de sete pontos em relação ao líder.

Essa situação acirra ainda mais a disputa, com cada jogo da temporada sendo crucial para a definição do campeão. Paralelamente às emoções da Copa do Rei, a luta pela liderança da LaLiga continua a ser um dos focos das atenções no futebol espanhol.