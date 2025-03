Confronto entre Saint-Étienne e PSG: Veja onde assistir ao jogo válido pela Ligue 1 ao vivo

O duelo entre Saint-Étienne e PSG promete ser um dos momentos mais emocionantes da 27ª rodada da Ligue 1 2024/25. Com o PSG liderando a competição de forma isolada, a equipe de Luis Enrique busca consolidar sua posição no topo da tabela. Por outro lado, o Saint-Étienne enfrenta desafios significativos na temporada e luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Publicidade

O jogo está marcado para o dia 29 de março de 2025, às 15h (horário de Brasília), no estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Étienne, França. Este estádio, com capacidade para mais de 41 mil espectadores, será o palco de um confronto que promete fortes emoções para os torcedores de ambas as equipes.

Torcedores do PSG – Fonte: Instagram/@psg

Onde assistir Saint-Étienne x PSG?

Os fãs de futebol poderão acompanhar a partida entre Saint-Étienne e PSG através de diferentes plataformas. A transmissão ao vivo será realizada pela CazéTV no YouTube e também estará disponível na plataforma de streaming Amazon Prime. Com a bola rolando a partir das 15h, os espectadores poderão assistir a todos os lances deste confronto crucial da Ligue 1.

Publicidade

Quais são os desfalques e as escalações prováveis?

O Saint-Étienne enfrenta algumas dificuldades com desfalques importantes. Ben Old está fora devido a uma lesão no joelho, enquanto Augustine Boakye e Aimen Moueffek são dúvidas por questões físicas. Em contrapartida, Dylan Batubinsika retorna após cumprir suspensão. A provável escalação do Saint-Étienne inclui Larsonneur; Macon, Batubinsika, Nade, Petrot; Ekwah, Bouchouari, Tardieu; Cardona, Stassin, e Davitashvili.

Já o PSG, próximo de garantir o título da Ligue 1, pode rodar seu elenco. O único desfalque confirmado é Lee Kang-in, que sofreu uma lesão no tornozelo. A equipe de Luis Enrique deve entrar em campo com Safonov; Zaire-Emery, Lucas Beraldo, Pacho, Theo Hernandez; Joao Neves, Doue, Fabian Ruiz; Dembele, Gonçalo Ramos, e Barcola.

Como tem sido o histórico de confrontos entre as equipes?

O retrospecto entre Saint-Étienne e PSG é amplamente favorável ao time parisiense. Em 92 confrontos, o PSG venceu 52 vezes, enquanto o Saint-Étienne saiu vitorioso em 13 ocasiões, com 27 empates registrados. No último encontro, o PSG venceu por 2 a 1, reforçando seu domínio histórico sobre o adversário.

Publicidade

Nos últimos cinco jogos, o PSG conquistou quatro vitórias e um empate, enquanto o Saint-Étienne acumulou duas derrotas, dois empates e uma vitória. Este histórico recente evidencia a diferença de desempenho entre as duas equipes na atual temporada da Ligue 1.

Com todos esses elementos em jogo, o confronto entre Saint-Étienne e PSG promete ser um espetáculo de futebol, onde cada equipe buscará alcançar seus objetivos na competição. A expectativa é de um jogo intenso e disputado, com ambos os times determinados a conquistar os três pontos.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.