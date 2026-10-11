O Como recebeu a Roma no estádio Giuseppe Sinigaglia na manhã deste domingo, 11, em confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Italiano, e o placar não saiu do 0 a 0. O duelo foi marcado pela expulsão do atacante Donyell Malen no início do segundo tempo, o que condicionou a dinâmica da partida. Com o resultado, os visitantes mantiveram a invencibilidade na temporada e a vice-liderança, enquanto os donos da casa somaram um ponto na parte de cima da tabela.

Com o empate, a Roma chega a 14 pontos e ocupa a 2ª colocação no campeonato, dois atrás da Inter de Milão, líder isolada. A equipe da capital ostenta uma sequência de quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Já o Como vai a 11 pontos, na 6ª posição, com um retrospecto recente de três vitórias, um empate e uma derrota.

Expulsão e volume de jogo

O primeiro tempo terminou sem alterações no placar e com apenas uma substituição na Roma, que promoveu a entrada de Matias Soule na vaga de Lorenzo Pellegrini, além de um cartão amarelo para Assane Diao Diaoune, do Como. O cenário mudou aos 53 minutos, quando Donyell Malen recebeu cartão vermelho direto e deixou a equipe comandada por Gasperini com dez em campo. A partir daí, o Como, armado no 4-2-3-1 pelo técnico Cesc Fàbregas, assumiu o controle da posse de bola, terminando o jogo com 65% contra 35% dos visitantes, e acumulou 19 finalizações totais diante de nove da Roma.

Goleiros garantem o zero

Apesar do alto número de tentativas, a pontaria não foi o forte do confronto. O Como acertou o alvo em quatro oportunidades, exigindo quatro defesas do goleiro P. Gollini. Do outro lado, a Roma conseguiu duas finalizações no gol, parando em duas defesas de J. Butez. Para tentar furar o bloqueio ou renovar o fôlego, os treinadores mexeram bastante nas equipes na reta final.

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O Como fez quatro de suas cinco trocas a partir dos 66 minutos, incluindo as entradas de Jesús Rodríguez e Martin Baturina, enquanto a Roma fechou suas substituições aos 89 minutos com Emanuele Lulli e Niccolò Pisilli. O jogo ainda registrou nove faltas para cada lado e cinco cartões no total, sendo dois amarelos para os mandantes e três amarelos, além do vermelho, para os visitantes.

Tabela e próximos compromissos

As duas equipes agora voltam suas atenções para a UEFA Champions League 2026/27 na próxima quarta-feira (14). O Como viaja para enfrentar o Feyenoord, enquanto a Roma recebe o Real Madrid. Pelo Campeonato Italiano, a Roma joga no sábado (17) contra o Genoa, em casa, e o Como visita a Fiorentina no domingo (18).