A força do elenco fez a diferença para a França nesta segunda-feira, 5. Em duelo válido pela quarta rodada da Uefa Nations League 2026/27, a seleção francesa superou a desvantagem inicial e, impulsionada pelas alterações do técnico Zinedine Zidane no segundo tempo, goleou a Bélgica de virada por 4 a 1. Todos os gols e assistências da equipe mandante saíram dos pés de jogadores que começaram a partida no banco de reservas.

Domínio francês e castigo belga

Apesar do amplo controle territorial da França, que terminou a partida com 66% de posse de bola e trocou quase o dobro de passes do adversário (692 contra 359), foi a Bélgica quem abriu o placar na primeira etapa. Aos 35 minutos, Dodi Lukebakio balançou as redes após receber assistência de Romeo Lavia, colocando os visitantes em vantagem antes do intervalo.

O dedo de Zidane e a virada fulminante

O cenário do jogo mudou drasticamente na etapa final, quando a França iniciou uma série de substituições. As entradas de Michael Olise, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha e Désiré Doue transformaram o volume ofensivo em gols. Aos 77 minutos, a igualdade veio com Désiré Doue, aproveitando passe de Lucas Da Cunha. Pouco depois, aos 81, Rayan Cherki virou o marcador com assistência de Michael Olise.

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Goleada consolidada no fim

Com a Bélgica acumulando cartões amarelos na segunda etapa (foram três no total para os visitantes, contra apenas um dos franceses em todo o jogo), a França transformou a vitória em goleada nos minutos finais. Aos 88 minutos, Michael Olise marcou o terceiro gol francês, com passe de Désiré Doue. Já aos 91 minutos, a mesma dupla funcionou novamente: nova assistência de Doue e mais um gol de Olise, fechando o placar em 4 a 1 e refletindo a superioridade nas finalizações, que terminaram em 23 a 5 para os franceses.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, a França, que já entrou em campo como primeira colocada do Grupo A da Liga A, chega aos 10 pontos em quatro jogos. A Bélgica, que iniciou a rodada na segunda posição, permanece com seis pontos. As duas seleções voltam a campo na próxima quinta-feira, 12/11, pela Nations League. A França visita a Itália, enquanto a Bélgica visita a Turquia. No domingo, 15/11, os franceses encaram a Turquia, e os belgas medem forças com a Itália.