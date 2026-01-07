O Barcelona está na final da Supercopa da Espanha de 2026. Nesta quarta-feira, 7, no Estádio King Abdullah Sports City, o time catalão goleou o Athletic de Bilbao por 5 a 0, em semifinal resolvida rápido, com dois gols de Raphinha, destaque do jogo.

A equipe dirigida por Hansi Flick precisou de pouco para assumir o comando da partida. O placar foi aberto por Ferran Torres, após jogada trabalhada pelo setor central.

Pouco depois, Fermín López ampliou, aproveitando mais um desajuste defensivo do adversário, com assistência de Raphinha. Ainda antes do intervalo, o Barcelona marcou outras duas vezes.

O terceiro gol saiu dos pés de Roony Bardghji e, em seguida, Raphinha acertou belo chute de perna esquerda, fazendo o quarto. O placar do intervalo foi de 4 a 0.

No segundo tempo, o cenário não mudou. O Athletic demonstrou pouca capacidade de reação, enquanto o Barcelona administrou o ritmo e seguiu criando oportunidades. Raphinha voltou a marcar, fechando a conta em 5 a 0.

Com a vitória, o Barcelona garante vaga na final da Supercopa da Espanha, no dia 13, no mesmo estádio. O Barça agora aguarda o vencedor de Real Madrid e Atlético de Madrid, que se enfrentam na quinta-feira, 8.