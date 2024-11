Com Endrick e Savinho, jornal elege os melhores jovens do mundo; veja ranking

Recentemente, a Gazzetta Dello Sport, uma das mais renomadas publicações do futebol, revelou uma lista instigante dos 80 melhores jogadores sub-20 globalmente. O ranking foi elaborado com a opinião de uma extensa rede de especialistas, incluindo treinadores, olheiros e dirigentes do futebol, destacando uma nova geração de talentos com grande potencial para influenciar o futebol mundial.

O Brasil se sobressai nesta lista com Endrick, atleta do Real Madrid que se originou no Palmeiras, alcançando a terceira posição. Ele é superado apenas por Lamine Yamal, do Barcelona, e Arda Güler, também do Real Madrid. Outro talento brasileiro no top-10 é Savinho, atacante do Manchester City, que aparece em sétimo lugar.

Lamine Yamal – Barcelona

Arda Güler – Real Madrid

Endrick – Real Madrid

Gavi – Barcelona

Warren Zaire-Emery – Paris Saint-Germain

Pau Cubarsi – Barcelona

Savinho – Manchester City

Desire Doué – Paris Saint-Germain

Aleksandar Pavlovic – Bayern de Munique

George Ilenikhena – Mônaco

Endrick: Uma Promessa Brasileira em Crescimento

Endrick, atualmente no Real Madrid, tem se destacado desde sua estreia no futebol. Sua habilidade e desempenho sólido em campo garantiram-lhe rapidamente um lugar de destaque entre os principais jogadores, atraindo a atenção de clubes ao redor do mundo desde seu início no Palmeiras.

A transferência estratégica para o Real Madrid ofereceu a Endrick a oportunidade perfeita para evoluir suas habilidades, consolidando-o como um dos jovens jogadores mais promissores deste século. Sua alta posição na lista sub-20 atesta seu impacto e potencial no futebol internacional.

Outros Brasileiros em Destaque na Lista

A lista ainda inclui outros brasileiros além de Endrick e Savinho. Estêvão, vinculado ao Palmeiras e com uma possível transferência para o Chelsea em 2025, ocupa a 13ª posição, sendo visto como uma promessa de destaque para o Brasil no cenário internacional.

Andrey Santos, que atua no Strasbourg, aparece na 43ª posição, seguido por Vitor Roque, emprestado ao Real Bétis pelo Barcelona, na 56ª posição. Vitor Reis, zagueiro jovem do Palmeiras, figura na 65ª posição. Apesar de em posições inferiores, esses jogadores exibem um crescimento consistente, chamando a atenção do mundo futebolístico.

O Futuro dos Brasileiros no Futebol Internacional

Os jovens talentos brasileiros apontados pela Gazzetta Dello Sport estão trilhando uma jornada que pode redefinir o futebol global nos próximos anos. Com mais experiência em competições europeias, espera-se que eles desempenhem papéis-chave em seus clubes e seleções, deixando uma marca duradoura no esporte.

A presença significativa de brasileiros entre os melhores sub-20 reafirma a capacidade do país em produzir talentos de elite, reconhecidos por sua técnica e amor pelo jogo. À medida que avançam em suas carreiras, estas jovens promessas têm o potencial de continuar a tradição do futebol brasileiro, assegurando seu protagonismo no palco internacional.