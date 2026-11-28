O Colônia mostrou eficiência máxima na manhã deste sábado (28) para vencer o Elversberg por 5 a 0, no RheinEnergieStadion, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27. Mesmo com menos posse de bola e sofrendo mais finalizações ao longo da partida, os donos da casa aproveitaram suas chances no ataque, liderados por Marius Bülter e Said El Mala, e contaram com uma atuação segura de seu goleiro para garantir os três pontos.

Eficiência no ataque e hat-trick de Bülter

O placar foi construído desde os minutos iniciais. Aos oito do primeiro tempo, Bülter abriu o marcador com assistência de Borna Sosa. Pouco depois, aos 16, El Mala ampliou após passe de Mikey Moore. Antes do intervalo, a dupla do primeiro gol voltou a funcionar: Sosa serviu e Bülter anotou o terceiro do Colônia.

No segundo tempo, a equipe mandante manteve a precisão. Bülter marcou o seu terceiro gol no jogo, transformando a vitória em goleada, e El Mala fechou a conta com assistência de Joel Schmied, definindo o 5 a 0 no placar.

Os números da partida revelam um cenário curioso. O Elversberg, comandado pelo técnico Vincent Wagner em um 4-2-3-1, terminou o jogo com 54% de posse de bola e 24 finalizações totais, contra 19 do Colônia, que atuou no 3-1-4-2 do técnico René Wagner. No entanto, a equipe visitante viu seu goleiro Nicolas Kristof trabalhar pouco, com apenas uma defesa, enquanto exigiu seis do goleiro Marvin Schwäbe, do Colônia.

Com o resultado, o Colônia está na oitava colocação do Campeonato Alemão, com 13 pontos em 11 jogos. O Elversberg, que também tem 13 pontos, ocupa o 12º lugar e amarga um balanço de uma vitória e quatro derrotas em suas últimas cinco partidas pelo torneio.

O Colônia volta a campo no próximo sábado, 05/12, contra o Augsburg, pelo Campeonato Alemão. Já o Elversberg joga no domingo, 06/12, quando recebe o Stuttgart, também pela competição nacional.