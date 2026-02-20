Neste sábado, 21, o RheinEnergieStadion recebe o confronto entre Colônia e Hoffenheim, válido pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 11h30 (de Brasília) em um duelo de opostos: enquanto os mandantes buscam estabilidade para fugir da parte baixa da tabela, os visitantes lutam para se consolidar na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Colônia tenta afastar a irregularidade

A temporada do Colônia tem sido marcada pela oscilação. Ocupando a 12ª colocação com 23 pontos, a equipe ainda não conseguiu engrenar uma sequência positiva que traga tranquilidade ao torcedor.

Com uma campanha de seis vitórias, cinco empates e 11 derrotas, o time da casa vive uma montanha-russa de resultados, alternando triunfos e reveses nas últimas cinco rodadas. Jogar em seus domínios é a aposta para encontrar o equilíbrio necessário e somar pontos vitais para se distanciar da zona de rebaixamento.

Hoffenheim mira o topo da tabela

Em contrapartida, o Hoffenheim chega para o confronto em excelente fase. O time ocupa a 3ª posição na Bundesliga com 45 pontos, fruto de 14 vitórias em 22 jogos. A equipe vive um momento de confiança, com quatro vitórias nos últimos cinco compromissos, demonstrando um futebol consistente e ofensivo.

Mesmo atuando fora de casa, o Hoffenheim entra em campo como favorito, buscando manter a pressão sobre os líderes e garantir sua permanência no G4.

Onde assistir

A partida terá diversas opções de transmissão para o público brasileiro. Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo através do aplicativo OneFootball e pelo serviço de streaming Star+. Além disso, canais como SporTV, Canal GOAT e RedeTV! também detêm os direitos de transmissão da Bundesliga na temporada 2025/26.