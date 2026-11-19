O São João de Ver, clube da terceira divisão portuguesa que tem Daniel Alves como investidor, enfrenta uma crise financeira relacionada ao bloqueio de contas do ex-lateral. O bloqueio atrapalhou o repasse de dinheiro ao clube, o que levou a atrasos salariais e a saída do técnico Sandro Raniere, campeão da Libertadores com o Internacional, em 2010.

Segundo o jornal portugês Record, o clube português não debitou os vencimentos de setembro e outubro, o que levou a uma greve dos jogadores na última sexta, 13. De acordo com o jornal, os problemas financeiros de Daniel Alves estariam relacionados ao divórcio com a esposa, Joana Sanz.

O ex-lateral foi acusado de agressão sexual por uma mulher em uma boate de Barcelona, ficou preso entre janeiro de 2023 e março de 2024, e chegou a ser condenado a 4 anos e 6 meses de prisão. Sua acusação, no entanto, foi anulada em março do ano passado pelo Tribunal de Justiça da Catalunha por falta de evidências.

Saída de Sandro

A passagem no comando do São João de Ver foi a primeira experiência do ex-jogador do Tottenham e seleção brasileira como treinador. Em comunicado oficial publicado por sua assessoria, o jogador afirmou que não via mais possibilidades de motivar seus atletas

“Infelizmente chegamos numa situação onde não visualizo mais possibilidades de motivar o grupo. Algumas coisas internas precisam ser ajustadas com a maior brevidade possível para que todos tenham a tranquilidade para fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Acredito que fiz tudo que estava dentro do meu alcance enquanto aqui estive. Agradeço imensamente ao São João de Ver e à sua diretoria pela oportunidade de dar início ao meu trabalho como treinador de futebol. Foi aqui que dei os meus primeiros passos nessa nova etapa da carreira, e serei sempre grato por isso. Agradeço também a todo o meu staff, aos funcionários do clube e aos atletas pela parceria ao longo desse período. Foi uma caminhada de muito trabalho, dedicação e aprendizado. Vou levar comigo tudo o que vivemos juntos”, afirmou o jogador.

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Semanas antes da saída, Sandro contou em entrevista exclusiva à PLACAR, os detalhes da transição para a nova carreira e havia se mostrado animado com o trabalho à frente do clube.

“Desejo ao São João de Ver toda a sorte do mundo na sequência da sua caminhada. Continuarei torcendo, de longe, para que o clube atinja todos os seus objetivos nesta temporada e nas próximas. Saio com a consciência tranquila de ter dado o meu melhor e com muito respeito por essa instituição, pelos torcedores e por todas as pessoas que fazem parte do dia a dia do clube”, finalizou.