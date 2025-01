City em risco: a classificação da Champions League 2024/25

A Champions League de 2024/25 está na última rodada da fase de liga. Agora sem a fase de grupos, o estágio acontece para definir os mata-matas e tem o Liverpool na liderança, já classificado, com o Manchester City arriscado de eliminação.

Os Reds venceram todos os sete jogos e somam 21 pontos. Garantido nas oitavas de final, o time do técnico Arne Slot precisa apenas de um empate contra o PSV, na próxima terça-feira, 2.

Completando o G8, grupo dos times que avançam de forma direta às oitavas de final da Champions League, estão Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Milan, Atalanta e Bayer Leverkusen.

Entre os times que sonham com vaga para os playoffs (do 9º ao 24º lugar), alguns correm riscos, como o PSG. No entanto, para que a equipe francesa fique de fora, o Manchester City, atualmente em 25º, precisa vencer o Club Brugge.

Nove times já estão matematicamente eliminados: Bologna, Sparta Praga, RB Leipzig, Girona, Estrela Vermelha, Sturm Graz, Red Bull Salzburg, Slovan Bratislava e

Young Boys.

Confira a classificação atualizada e o novo formato da Champions:

Os jogos da última rodada

Quarta-feira (29/01)

Brest x Real Madrid

Stuttgart x PSG

Manchester City x Club Brugge

Barcelona x Atalanta

PSV x Liverpool

Girona x Arsenal

Juventus x Benfica

Dinamo Zagreb x Milan

Sporting x Bologna

Salzburg x Atlético de Madrid

Borussia Dortmund x Shakhtar

Lille x Feyenoord

Inter de Milão x Monaco

Bayer Leverkusen x Sparta Praga

Aston Villa x Celtic

Bayern x Slovan Bratislava

Young Boys x Estrela Vermelha

Sturm Graz x RB Leipzig

Como funciona o novo formato da Champions League

Neste novo modelo, a primeira fase da Champions League será disputada em pontos corridos, semelhante às ligas nacionais de futebol. As equipes competirão em um único grupo, onde cada clube deve realizar 8 jogos nessa fase de liga, sendo 4 jogos fora e 4 jogos em casa.

O objetivo agora é acumular pontos suficientes para se classificar diretamente para as oitavas de final ou garantir uma vaga nos playoffs. Este formato visa aumentar a competitividade e proporcionar mais partidas emocionantes para os torcedores.

Quais times se classificam para as Oitavas?

Os oito primeiros colocados na fase de pontos corridos avançam automaticamente para as oitavas de final. Essa mudança eleva a importância de cada partida, já que cada ponto pode ser crucial para garantir uma vaga direta nas oitavas, evitando a tensão extra dos playoffs. Além disso, espera-se que se tenha alguma compensação financeira, mando de campo, ou outra vantagem que deixe ainda mais importante essa passagem direta para as oitavas.

Os times que terminarem de 9º a 24ºlugar disputarão os playoffs. Esses confrontos decidirão quem se juntará aos oito já classificados nas oitavas. Por outro lado, as equipes que ficarem entre o 25º e 36º lugares serão eliminadas da competição sem a chance de seguir para a Europa League, o que acontecia até a última edição.

