O Arsenal viveu muitas transformações desde a saída do lendário técnico Arsène Wenger, e isso inclui altas e baixas no mercado de transferências. De acordo com o ranking publicado pelo jornal inglês The Telegraph com as piores contratações do clube na era pós-Wenger, o brasileiro Willian aparece no topo da lista. A avaliação considera desempenho, impacto no time e custo-benefício de negócios realizados pelo clube londrino desde 2018.

Willian, que chegou ao Arsenal em 2020 após se destacar no Chelsea, teve uma passagem abaixo das expectativas. Apesar da experiência e do currículo vitorioso, o atacante não conseguiu repetir o mesmo rendimento com a camisa dos Gunners, ficando marcado por atuações irregulares e por não corresponder ao investimento feito pelo clube.

Ao todo, foram 37 jogos de Willian pelo Arsenal: apenas um gol marcado e sete assistências.

Outros brasileiros na lista de contratações

Na mesma lista, outros jogadores brasileiros também são citados entre as contratações que não renderam o esperado no Emirates Stadium. O goleiro Neto aparece na 42ª posição, seguido pelo atacante Marquinhos na 39ª colocação — ambos tiveram passagens curtas e pouco impactantes no time principal do Arsenal.

Mais adiante na lista negativa aparecem nomes como David Luiz (23º), Jorginho (15º), Gabriel Jesus (11º), Gabriel Martinelli (7º) e Gabriel Magalhães (4º). Vale destacar que, apesar de figurarem no ranking, alguns desses jogadores ainda mantêm grande valor esportivo e torcida favorável, como Martinelli e Gabriel Magalhães, considerados entre as melhores contratações do clube.

No topo geral do ranking estão William Saliba (3º), Declan Rice (2º) e Martin Ødegaard (1º), sendo o norueguês eleito a melhor contratação da era pós-Wenger, de acordo com a avaliação.

As piores/melhores contratações do Arsenal pós-Wenger

49) Willian

42) Neto

39) Marquinhos

23) David Luiz

15) Jorginho

11) Gabriel Jesus

7) Gabriel Martinelli

4) Gabriel Magalhães

3) William Saliba

2) Declan Rice

1) Martin Odegaard