Nesta quinta-feira, 19, o cenário europeu se volta para a Noruega, onde o Brann Bergen recebe o Bologna em um duelo decisivo pela Europa League. A partida, válida pela ida dos playoffs de mata-mata da competição, acontece no Brann Stadion, às 14h45 (de Brasília).

Contexto da partida e regulamento

O confronto coloca frente a frente duas equipes em situações distintas, disputado sob o novo formato do torneio continental. Após o encerramento da fase de liga, as equipes que terminaram entre a 9ª e a 24ª posição disputam esta etapa de playoffs em jogos de ida e volta. Quem avançar garante vaga nas oitavas de final, juntando-se aos oito primeiros colocados que já estão classificados.

O Bologna chega para o duelo após uma campanha sólida, terminando a primeira fase na 10ª colocação, enquanto o Brann garantiu a 24ª e última vaga para esta repescagem, transformando o jogo em Bergen em uma batalha pela sobrevivência no torneio.

Brann joga a vida na competição

A situação do time da casa exige atenção máxima. Classificado no limite da zona de corte com 9 pontos, o time norueguês teve uma campanha de altos e baixos na fase anterior.

Um desafio adicional para o Brann é o ritmo de jogo: como o campeonato norueguês ainda não começou, a equipe tem disputado apenas partidas continentais e amistosos. Jogar no frio de Bergen e contar com o apoio de sua torcida serão os principais trunfos para tentar surpreender os italianos e levar uma vantagem para o jogo de volta.

Bologna busca confirmar favoritismo

Do outro lado, o Bologna vive um momento de maior estabilidade. Com 15 pontos somados na fase de liga e apenas uma derrota, a equipe italiana demonstrou consistência e organização tática. O objetivo dos visitantes é impor sua qualidade técnica fora de casa para encaminhar a classificação. A solidez defensiva, marca registrada das equipes da Itália, será fundamental para controlar o ímpeto dos mandantes e explorar os espaços no contra-ataque.

Onde assistir

Para os torcedores que desejam acompanhar o embate, a transmissão para o Brasil será realizada pela CazéTV, disponível no YouTube, Prime Video e Samsung TV Plus.