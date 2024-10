Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (22/10/2024)

Hoje é um dia repleto de grandes confrontos no futebol, com partidas decisivas que prometem movimentar torcedores de todas as partes. Com jogos do Brasileirão Série A e B, além da aguardada UEFA Champions League e a eletrizante Libertadores, os amantes do esporte terão uma agenda cheia para acompanhar seus times favoritos em campo.

Seja nos campeonatos nacionais ou internacionais, as emoções estarão à flor da pele. Prepare-se para vibrar com os duelos desta terça-feira e confira os horários e onde assistir aos principais jogos do dia.

Jogos de hoje: horários e onde assistir

Brasileirão Série A

19h30 – Fluminense x Athletico PR (Premiere)

Brasileirão Série B

19h – CRB x Mirassol (Premiere / SporTV 3)

(Premiere / SporTV 3) 19h – Santos x Ceará (Premiere / SporTV)

(Premiere / SporTV) 21h30 – Novorizontino x Avaí (Premiere / TV Brasil / Youtube GOAT)

(Premiere / TV Brasil / Youtube GOAT) 21h30 – Vila Nova x Amazonas (Premiere / SporTV)

UEFA Champions League

13h45 – AS Monaco x Estrela Vermelha (Space / MAX)

(Space / MAX) 13h45 – Milan x Club Brugge (TNT/ MAX)

(TNT/ MAX) 16h – Arsenal x Shakhtar (MAX)

(MAX) 16h – Aston Villa x Bologna (MAX)

(MAX) 16h – Girona x Slovan (MAX)

(MAX) 16h – Juventus x Stuttgart (MAX)

(MAX) 16h – PSG x PSV (Space / MAX)

(Space / MAX) 16h – Real Madrid x Dortmund (TNT / MAX / Prime Video / SBT)

(TNT / MAX / Prime Video / SBT) 16h – Sturm x Sporting (MAX)

Libertadores