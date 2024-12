Boxing Day: conheça a tradicional rodada de natal da Premier League

Na Premier League, famosa por sua intensidade e ritmo forte, dezembro traz uma tradição especial: o Boxing Day. Em 26 de dezembro, um dia após o Natal, oito partidas da 18ª rodada do Campeonato Inglês acontecem.

O dia transcende ser apenas uma celebração esportiva, sendo uma tradição originada na Inglaterra da Idade Média, quando a elite utilizava essa data para presentear as classes mais baixas, como uma espécie de “caridade”.

O nome se dá em razão das caixas (Christmas Boxes) para coletar doações. Com o passar dos anos, o Boxing Day se tornou um feriado e é sinônimo de grandes liquidações, atraindo consumidores às lojas.

Além disso, o esporte ganhou protagonismo. No passado, o dia era marcado pela caça à raposa, uma prática que, apesar de popular, foi proibida. Para preencher esse espaço, outras atividades esportivas começaram a ganhar destaque na cultura britânica.

Era comum que, nessa época, times disputassem dérbis locais em dois dias seguidos: uma partida no Natal e outra no dia 26. Esses jogos atraiam grandes públicos devido à rivalidade e apesar dos jogos natalinos terem sido retirados do calendário do Campeonato Inglês em 1957, as rodadas do Boxing Day permaneceram.

Destaques da Rodada de Boxing Day

A rodada do Boxing Day de 2024 começa às 9h30 (de Brasília), com Manchester City contra Everton. A equipe de Pep Guardiola, atualmente na sétima posição, tentará reverter sua má fase e recuperar terreno na corrida pelo título.

Ao meio-dia, múltiplos confrontos prometem esquentar a disputa. O duelo entre Chelsea e Fulham, rivais de Londres, é um dos mais esperados, e Newcastle e Aston Villa também se enfrentam nesse horário.

Encerrando o dia, às 17h, o atual líder Liverpool enfrenta o Leicester. Transmitido pela ESPN, o confronto é vital para os comandados de Arne Slot, que lideram com 39 pontos.

