Bósnia e Chipre: Análise das equipes e onde assistir ao vivo partida válida pelas Eliminatórias

No dia 24 de março de 2025, a seleção da Bósnia e Herzegovina enfrentará a equipe de Chipre em um jogo crucial para as Eliminatórias da Europa rumo à Copa do Mundo de 2026. A partida está marcada para as 16h45, horário de Brasília, e será realizada no estádio Bilino Polje, em Zenica, na Bósnia e Herzegovina. Este confronto é válido pela segunda rodada do Grupo H.

Publicidade

Ambas as seleções começaram a competição com vitórias e estão empatadas em pontos na tabela de classificação. A Bósnia-Herzegóvina venceu a Romênia fora de casa, enquanto Chipre superou San Marino. O jogo promete ser um embate interessante, com as duas equipes buscando manter o bom desempenho inicial.

Jogadores da seleção do Chipre – Fonte: Instagram/@cyprusfa_official

Como está a Bósnia e Herzegovina para o jogo?

A seleção da Bósnia e Herzegovina chega para este confronto com confiança após uma vitória importante contra a Romênia. A equipe, considerada uma das favoritas do grupo, busca manter o ritmo e conquistar sua primeira vitória como mandante nesta fase das eliminatórias. O elenco bósnio conta com jogadores experientes que podem fazer a diferença em campo.

Publicidade

Nos últimos cinco jogos oficiais, a Bósnia registrou uma vitória, um empate e três derrotas. Apesar dos resultados mistos, a vitória na estreia trouxe um novo ânimo para a equipe, que agora visa consolidar sua posição na tabela com mais três pontos.

Qual é a situação de Chipre nas Eliminatórias?

Por outro lado, a seleção de Chipre também começou bem a sua campanha, vencendo San Marino por 2 a 0. A equipe cipriota, muitas vezes vista como azarão, mostrou que pode surpreender e está determinada a desafiar as expectativas novamente contra a Bósnia. Atualmente, Chipre lidera o Grupo H, empatado em pontos com a Bósnia e Herzegovina.

Nos últimos cinco jogos, Chipre obteve duas vitórias e três derrotas. A equipe espera melhorar seu desempenho defensivo e ofensivo para enfrentar a Bósnia com mais eficácia. A vitória contra a Lituânia e San Marino são pontos positivos que a equipe busca replicar neste próximo desafio.

Publicidade

Onde assistir ao jogo Bósnia x Chipre?

Os fãs de futebol poderão acompanhar o confronto entre Bósnia e Herzegovina e Chipre através da transmissão ao vivo pela Disney. Este jogo promete ser emocionante, com ambas as seleções buscando a vitória para se manterem no topo do grupo e darem um passo importante rumo à classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Com ambas as equipes empatadas em pontos e com um bom início de campanha, o jogo entre Bósnia e Chipre é uma oportunidade para os torcedores verem de perto o talento e a estratégia que cada seleção trará para o campo. Será um duelo de táticas e habilidades, onde cada detalhe pode fazer a diferença no resultado final.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.