O imponente Signal Iduna Park será palco de um confronto de extremos neste sábado (17). O Borussia Dortmund, atual vice-líder da competição, recebe o St. Pauli em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 11h30 (horário de Brasília), colocando frente a frente uma equipe que sonha com o título e outra que luta pela sobrevivência na elite.

Dortmund à caça da liderança

Fazendo uma campanha sólida, o Dortmund entra em campo ocupando a segunda colocação na tabela, somando 36 pontos. A equipe aurinegra ostenta um registro de consistência, com apenas uma derrota em toda a competição até o momento (10 vitórias e 6 empates). A forma recente reforça o favoritismo dos mandantes: nos últimos cinco jogos, o time manteve a invencibilidade. Jogando diante da “Muralha Amarela”, a expectativa é de pressão total para garantir os três pontos e seguir na cola do líder.

St. Pauli em situação delicada

Do outro lado do gramado, o cenário é de alerta. O St. Pauli ocupa a 16ª posição — posto que, ao final do campeonato, obrigaria o time a disputar o playoff de rebaixamento — com apenas 12 pontos conquistados. A campanha reflete as dificuldades de adaptação do elenco recém-promovido: são 10 derrotas, 3 empates e apenas 3 vitórias. Vindo de uma sequência oscilante, a equipe visitante precisará de uma atuação tática perfeita para tentar surpreender fora de casa.

Onde assistir a Borussia Dortmund x St. Pauli

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar o duelo da Bundesliga, a transmissão oficial estará disponível através do aplicativo OneFootball. Além disso, o jogo poderá ser assistido através das plataformas de operadoras parceiras, como Claro TV+ e Vivo Play, dependendo da disponibilidade do pacote contratado.