Benzema aponta dificuldades para Mbappé no Real Madrid

arim Benzema, ex-jogador do Real Madrid e da seleção francesa, recentemente discutiu os desafios que Kylian Mbappé enfrenta no clube espanhol. Em uma entrevista a um canal espanhol, Benzema observou que Mbappé ainda não é um centroavante natural e precisa se adaptar às exigências dos torcedores e ao estilo de jogo do time.

Para Benzema, a adaptação de Mbappé é crucial, especialmente após assumir a camisa 9, que Benzema usava no Real Madrid. O francês ressaltou que o jovem atacante precisa lidar com a pressão e alcançar seu máximo desempenho dentro desse novo cenário.

“Para mim, Mbappé não é um centroavante. Quando joga como atacante pela seleção, ele não tem um bom desempenho. Essa não é a sua posição. Mas pelo lado esquerdo, Vinicius está no mesmo nível que ele. Você não pode mover Vinicius para jogar como atacante ou pelo lado direito porque ele faz a diferença em cada partida pela esquerda. É um problema. Ancelotti sabe muito e encontrará uma maneira de solucionar isso. Mbappé não é um número 9. As pessoas exigem muito dele, colocando-o sob pressão. Isso não é o PSG. Cheguei com 21 anos, Kylian com 25. Não é a mesma coisa. Há muita pressão em Madrid. Ele precisa aprender a conviver com isso. Ele precisa fazer gols. Trouxeram ele para fazer gols. Ele tem habilidade para fazer isso”, disse o atacante.

Desafios da nova posição para Mbappé

Benzema comentou que Mbappé enfrenta dificuldades ao atuar como centroavante. Ele ressaltou que, quando Mbappé joga nessa posição pela seleção francesa, seu desempenho não é o esperado. Benzema acredita que a posição ideal para Mbappé seria pela ala esquerda do ataque, onde Vinícius Júnior tem se destacado no clube. “Não se pode tirar Vinicius da esquerda, ele faz a diferença em cada partida,” destacou Benzema, ressaltando a importância de aproveitar cada jogador em sua melhor função.

Estratégias de Ancelotti para a Adaptação

Benzema expressou confiança no técnico Carlo Ancelotti para solucionar a questão da posição de Mbappé. “Ancelotti tem grande capacidade e encontrará uma solução,” afirmou, indicando que a competência do treinador pode ajudar na adaptação de Mbappé ao novo papel. Benzema enfatizou que a pressão em Madrid é intensa, diferente do que Mbappé vivenciou no PSG.

Elogio a Vinícius Júnior

Além de Mbappé, Benzema elogiou Vinícius Júnior, considerando-o o melhor jogador do mundo atualmente. Segundo Benzema, a posição de Vinícius no campo deve ser mantida pela esquerda devido ao seu desempenho excepcional. Para o ex-atacante, é fundamental que Mbappé compreenda sua nova função como centroavante e adapte seu estilo de jogo à essa posição.

Em resumo, a análise de Benzema expõe os desafios de Mbappé no Real Madrid e as possíveis abordagens para maximizar seu desempenho no clube. As observações de Benzema deixam claro que Mbappé precisa se ajustar à sua nova realidade e às expectativas de torcedores e equipe técnica para ter sucesso nessa fase de sua carreira.