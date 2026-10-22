O Bayer Leverkusen impôs seu ritmo no Pankritio Stadium, em Heraklion, e venceu o OFI, da Grécia, por 2 a 0 nesta quinta-feira, em partida válida pela terceira rodada da Liga Europa de 2026/27.

Apoiado em um volume ofensivo expressivo, o time visitante construiu o resultado ainda na etapa inicial e manteve 100% de aproveitamento no torneio, enquanto os donos da casa amargaram o segundo revés consecutivo.

Domínio alemão e gols em sequência

A superioridade do Bayer Leverkusen, armado no esquema 4-2-3-1 pelo técnico Carles Martínez, ficou evidente nos números da partida. A equipe visitante terminou o jogo com 63% de posse de bola e registrou 33 finalizações totais, sendo 15 delas no alvo, contra apenas duas finalizações certas do OFI, que atuou no 3-4-3 sob o comando de Christos Kontis.

A pressão se transformou em vantagem no placar na reta final do primeiro tempo. Aos 35 minutos, Jonas Hofmann balançou as redes para abrir a contagem. Sem dar tempo para a reação dos gregos, o Leverkusen ampliou logo em seguida: aos 37 minutos, Hofmann marcou o seu segundo gol no jogo, desta vez aproveitando a assistência de Malik Tillman.

No segundo tempo, o panorama de controle se manteve, e as duas equipes utilizaram suas substituições para rodar os elencos. O Bayer Leverkusen apenas administrou a sua vantagem.

Com o resultado, o Leverkusen chega a nove pontos em três jogos na Liga Europa, enquanto o OFI parou em três. Os alemães voltam a campo neste domingo, 25, contra o Hoffenheim, pelo Campeonato Alemão, mesmo dia em que o OFI enfrenta o PAOK pelo Campeonato Grego.