O Augsburg reencontrou o caminho das vitórias na manhã deste domingo, 22 Jogando na WWK Arena, a equipe superou o Mainz por 3 a 1, em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado reflete a superioridade ofensiva dos donos da casa, que finalizaram muito mais ao longo da partida e conseguiram um respiro importante na tabela de classificação.

Com este resultado, o Augsburg chega a 12 pontos e assume a 10ª colocação no Campeonato Alemão. No recorte dos últimos cinco jogos, a equipe tem uma vitória, um empate e três derrotas. Já o Mainz, que estaciona nos 10 pontos, cai para o 13º lugar e amarga um balanço de uma vitória e quatro derrotas nos seus últimos cinco compromissos pelo torneio. As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana pelo Campeonato Alemão. O Mainz joga no sábado, 28, quando recebe o Union Berlin. No domingo, 29, o Augsburg visita o Hoffenheim.

Domínio e vantagem no primeiro tempo

Apoiado por sua torcida, o Augsburg tomou a iniciativa e construiu sua vantagem ainda na etapa inicial. Aos 19 minutos, Michael Gregoritsch abriu o placar. Mantendo o volume ofensivo, que se traduziu em 21 finalizações totais contra apenas sete do adversário ao fim do confronto, os mandantes ampliaram aos 36 minutos, com gol de Juma Bah.

A reta final do primeiro tempo foi marcada por advertências: Baum recebeu cartão vermelho direto aos 43 minutos. No mesmo minuto, Nadiem Amiri levou amarelo pelo Mainz, seguido por Robin Fellhauer, do Augsburg, aos 44. Aos 45 minutos, houve intervenção do VAR, com registro de cartão alterado para o time da casa.

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Gregoritsch amplia e Mainz desconta

Na volta do intervalo, o Augsburg não diminuiu o ritmo e logo aos três minutos (48 da cronologia geral), Michael Gregoritsch marcou o seu segundo gol no jogo, o terceiro da equipe. O Mainz tentou uma reação rápida e descontou aos 51 minutos com Ransford Königsdörffer, que havia entrado no lugar de Paul Nebel no fim da primeira etapa, aproveitando assistência de Danny da Costa. Apesar do gol sofrido, o Augsburg seguiu exigindo bastante do goleiro Zentner, que terminou a partida com seis defesas. Do outro lado, Dahmen fez três intervenções para garantir o placar, em um jogo que terminou com posse de bola dividida.