O Union Berlin e o Colônia empataram por 1 a 1 na manhã deste domingo, no estádio An der Alten Forsterei, em Berlim, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Alemão 2026/27. Os donos da casa saíram na frente logo nos minutos iniciais, mas os visitantes, que tiveram maior controle da posse de bola ao longo do confronto, conseguiram buscar a igualdade na reta final com a participação decisiva de jogadores que saíram do banco de reservas.

Com este resultado, o Union Berlin chega a sete pontos em oito jogos e ocupa a 16ª colocação na tabela. Contando este confronto, a equipe acumula uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Alemão. Já o Colônia está na 12ª posição, agora com nove pontos, somando uma vitória, dois empates e duas derrotas em sua sequência recente na competição. As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 8, pelo Campeonato Alemão. O Union Berlin visita o Freiburg, enquanto o Colônia joga em casa contra o Bayer Leverkusen.

Vantagem inicial e controle visitante

O placar foi inaugurado cedo. Aos 10 minutos, Janik Haberer marcou para o Union Berlin, aproveitando a assistência de Tim Skarke. Apesar da desvantagem no marcador, o Colônia ditou o ritmo da partida no que diz respeito à posse de bola, terminando o jogo com 63% contra 37% dos mandantes. A equipe visitante também arriscou mais, registrando 11 finalizações totais contra apenas cinco do Union Berlin, além de somar cinco escanteios a favor contra dois dos donos da casa.

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Substituições definem o empate

O segundo tempo foi marcado por um alto número de advertências, com o árbitro distribuindo cartões amarelos para Kastriot Imeri, Aljoscha Kemlein e Derrick Köhn pelo lado do Union Berlin, e para Paul Okon-Engstler e Linton Maina pelo Colônia. No total da partida, foram quatro amarelos para os mandantes e três para os visitantes.

A resposta do Colônia no placar veio das alterações promovidas pelo técnico René Wagner. Aos 79 minutos, Malek El Mala, que havia entrado no lugar de Linton Maina aos 72 minutos, marcou o gol de empate. A assistência também veio de um jogador que começou entre os reservas: Alessio Castro-Montes, acionado aos 61 minutos na vaga de Sebastian Soraas Sebulonsen. Na meta, o goleiro Schwäbe, do Colônia, terminou o jogo com uma defesa registrada.