O Borussia Dortmund recebe o Augsburg neste sábado, 14, às 10h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park. O confronto é válido pela 26ª rodada do Campeonato Alemão da temporada 2025/26. A partida ganha ares de decisão para os donos da casa, que seguem na caça implacável à liderança da competição e não podem desperdiçar pontos diante de sua apaixonada torcida.

Dortmund na caça ao líder

Ocupando a vice-liderança com 55 pontos, o Dortmund faz uma campanha extremamente sólida na temporada, somando 16 vitórias, sete empates e apenas duas derrotas. A equipe aurinegra vem de uma sequência positiva, com três vitórias nos últimos cinco jogos, demonstrando resiliência na reta final do torneio. Sem margem para erros na disputa pela salva de prata, o time aposta na força da famosa Muralha Amarela para sufocar o adversário desde o apito inicial e garantir mais três pontos cruciais.

Augsburg busca surpreender

Do outro lado, o Augsburg chega para o duelo na 9ª colocação, com 31 pontos conquistados. A campanha de nove vitórias, quatro empates e 12 derrotas reflete uma equipe de altos e baixos. No entanto, o time mostrou capacidade de reação recentemente, conquistando três vitórias em seus últimos cinco compromissos, apesar de vir de um revés na rodada anterior. Atuando como visitante contra um dos postulantes ao título, o objetivo é fazer um jogo de muita aplicação tática, explorando os contra-ataques para tentar roubar pontos preciosos e se consolidar na metade superior da tabela, afastando qualquer risco de rebaixamento.

Onde assistir a Borussia Dortmund x Augsburg

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar as emoções desta partida ao vivo, já que os direitos de transmissão são compartilhados entre os canais do grupo Disney (ESPN e Disney+), XSports, OneFootball, CazéTV e Canal GOAT.