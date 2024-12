Gabriel Jesus volta a marcar, e Arsenal goleia o Palace pela Premier

O Arsenal segue sua trajetória invicta ao derrotar o Crystal Palace por 5 a 1 na Premier League. Gabriel Jesus foi o grande nome do jogo, marcando seu primeiro gol após quase um ano sem sucesso na competição. A partida, disputada em campo adversário, evidenciou a força dos Gunners, que já haviam vencido o Palace por 3 a 2 na Copa da Liga Inglesa na semana anterior.

No entanto, a vitória veio com um revés: Bukayo Saka sofreu uma lesão e precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo. Apesar desse contratempo, o time de Mikel Arteta brilhou com seu ataque potente, estabelecendo-se como um favorito na temporada.

Como Foi o Jogo?

Logo aos seis minutos, o Arsenal inaugurou o marcador com Gabriel Jesus, que aproveitou uma bola solta na área para encerrar seu jejum de 326 dias sem gols na Premier League. O Crystal Palace empatou rapidamente aos 11 minutos, com Ismaila Sarr aproveitando uma brecha na defesa para marcar um lindo gol.

O Arsenal dominou o restante do jogo. Aos 14 minutos, Jesus marcou novamente, aproveitando um desvio na área. Ainda no primeiro tempo, Havertz ampliou a vantagem aos 38 minutos após um rebote de uma cabeçada de Jesus na trave.

Destaques do Segundo Tempo

O Arsenal manteve a pressão na segunda etapa. Aos 15 minutos, Gabriel Jesus quase marcou, mas foi parado pelo goleiro Dean Henderson. No entanto, no rebote, Declan Rice disparou um chute forte que Martinelli desviou para o quarto gol. O quinto gol veio aos 39 minutos, com Rice finalizando com categoria.

Primeiro Gol: 6 minutos – Gabriel Jesus

Empate do Palace: 11 minutos – Ismaila Sarr

Segundo Gol do Arsenal: 14 minutos – Gabriel Jesus

Terceiro Gol: 38 minutos – Havertz

Quarto Gol: 15 minutos do segundo tempo – Martinelli

Quinto Gol: 39 minutos do segundo tempo – Rice

Situação Atual na Premier League

Com esta vitória, o Arsenal permanece no terceiro lugar da Premier League, com 33 pontos. O Crystal Palace, enfrentando dificuldades na temporada, está na 15ª posição com 16 pontos. As próximas rodadas serão cruciais, com o Palace tentando se afastar da zona de rebaixamento e o Arsenal mirando o topo da tabela.

Crystal Palace: 15º lugar, 16 pontos Arsenal: 3º lugar, 33 pontos

Os próximos desafios do Crystal Palace incluem partidas contra Bournemouth, Southampton e Chelsea, enquanto o Arsenal se prepara para confrontos contra Ipswich, Brentford e Brighton. Cada jogo pode ser decisivo para as ambições de ambos os times nesta competição.

Crystal Palace x Arsenal minuto a minuto

