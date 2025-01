Antony e Casemiro entram em lista de dispensas do Manchester United

Recentemente, surgiu a notícia de que Casemiro e Antony foram colocados na lista de transferências do Manchester United para a janela de inverno europeia. Essa decisão está ligada à necessidade de ajustes no elenco para a segunda metade da temporada, somada às mudanças na estrutura tática do time.

Desde que Rúben Amorim assumiu o comando em novembro, ambos os jogadores têm tido menos tempo em campo, o que parece ser um fator que levou o clube a abrir possibilidades de negociação.

Oportunidades de transferência

O Manchester United está aberto a considerar tanto empréstimos quanto vendas definitivas para Casemiro e Antony. Contudo, ainda não há propostas públicas ou clubes declaradamente interessados. Com o mercado de transferências sempre dinâmico, essa situação pode mudar de repente, dado o talento dos jogadores.

Casos distintos de Casemiro e Antony

Os dois jogadores enfrentam cenários distintos. Para Antony, uma transferência parece mais viável, principalmente devido ao seu salário semanal de 70 mil libras, que pode ser atraente para outros clubes.

Já Casemiro encontra mais dificuldades, sendo seu salário elevado um potencial obstáculo para muitos clubes europeus. Além disso, seu tempo reduzido nos jogos recentes pode complicar as negociações.

O futuro de Casemiro e Antony no clube

A continuidade de Casemiro e Antony no Manchester United permanece incerta. Com a janela ainda aberta, o clube pode receber ofertas inesperadas. Decisões finais irão depender do interesse dos times e da habilidade dos jogadores em se adequar ao estilo de Amorim.

Com a expectativa em torno de uma solução para esses casos, o Manchester United busca equilibrar o fortalecimento do elenco sem prejudicar suas finanças e objetivos esportivos a longo prazo.