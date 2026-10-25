O Angers empatou em 0 a 0 com o Lorient neste domingo, 25, no estádio Raymond Kopa, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, os donos da casa chegam a oito pontos e ocupam a 14ª posição na tabela, enquanto os visitantes alcançam os 12 pontos, na 9ª colocação.

Equilíbrio nas estatísticas

O placar zerado refletiu o equilíbrio dos números ao longo da partida. O Lorient, comandado pelo técnico Dujeux em um esquema 3-4-2-1, terminou com leve vantagem na posse de bola (51% a 49%) e arriscou mais finalizações no total (10 contra 7). No entanto, o Angers, armado por Gilli no 5-3-2, acertou o alvo quatro vezes, contra apenas uma finalização no gol por parte dos visitantes.

Mudanças e cartões

Sem gols na cronologia, os registros da partida ficaram por conta das substituições e advertências. O Angers mexeu ainda no primeiro tempo, com as entradas de Allevinah e Jiaos 28 minutos e Haris Belkebla aos 45, nas vagas de Amine El Ouazzani e Yassine Belkdim, respectivamente. Belkdim recebeu o único cartão amarelo dos mandantes aos 33 minutos. Na etapa final, o Lorient promoveu quatro alterações, e Nathaniel Adjei foi advertido com cartão amarelo aos 85 minutos.

Cenário no campeonato e próximos jogos

O empate marca momentos distintos das duas equipes no Campeonato Francês. Contando este jogo, o Angers soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos, parando uma sequência de duas derrotas nas rodadas anteriores. Já o Lorient tem agora um balanço de duas vitórias, dois empates e uma derrota no mesmo recorte de cinco partidas.

As duas equipes voltam a campo no sábado, 31, pelo Campeonato Francês. O Angers enfrenta o Lyon, enquanto o Lorient joga contra o Brest.