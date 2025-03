A maior sequência de títulos consecutivos na Premier League

Premier League, principal campeonato de futebol da Inglaterra, tem sido palco de notáveis hegemonias ao longo de sua história. Conquistar títulos consecutivos é um feito que evidencia a consistência, excelência e domínio de uma equipe sobre seus adversários. Duas equipes se destacam nesse aspecto: o Manchester United e o Manchester City.

Publicidade

Bruno Fernandes pelo United – Fonte: Instagram/@manchesterunited

Quais foram as sequências tricampeãs do Manchester United?

O Manchester United, sob a liderança do icônico técnico Sir Alex Ferguson, estabeleceu duas impressionantes sequências de três títulos consecutivos na Premier League. A primeira ocorreu nas temporadas 1998-99, 1999-2000 e 2000-01, período em que o clube demonstrou uma supremacia incontestável no futebol inglês. Durante esses anos, o United não apenas dominou a liga nacional, mas também alcançou o feito histórico da “Tríplice Coroa” em 1999, conquistando a Premier League, a FA Cup e a UEFA Champions League na mesma temporada.

A segunda sequência tricampeã veio nas temporadas 2006-07, 2007-08 e 2008-09, consolidando ainda mais a era de ouro sob o comando de Ferguson. Nessa fase, o Manchester United continuou a demonstrar um futebol de alto nível, com jogadores emblemáticos como Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney e Ryan Giggs, que foram fundamentais para o sucesso contínuo da equipe. Essas conquistas contribuíram significativamente para o recorde de 13 títulos da Premier League que o clube detém desde a reformulação da liga em 1992.

Publicidade

Como o Manchester City tem se destacado na Premier League?

O Manchester City, sob a direção do estrategista Pep Guardiola, tem redefinido os padrões de excelência na Premier League. A equipe alcançou um marco histórico ao conquistar quatro títulos consecutivos nas temporadas 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24, tornando-se o primeiro clube masculino na história do futebol inglês a alcançar tal feito.

Essa sequência inédita não apenas destaca a consistência e a qualidade do elenco, mas também reflete a filosofia de jogo implementada por Guardiola, caracterizada por posse de bola dominante, pressão alta e um ataque prolífico. Jogadores como Kevin De Bruyne, Erling Haaland e Phil Foden desempenharam papéis cruciais nesse período de sucesso, contribuindo com performances excepcionais e gols decisivos. Além das conquistas domésticas, o Manchester City também alcançou sucesso em competições europeias, consolidando sua posição como uma das potências do futebol mundial.

Fontes:

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.