A amizade entre Gianni Ingantino e Donald Trump ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 14. Cerca de um ano antes da Copa do Mundo, a Fifa firmou um contrato de locação de mais de sete anos para ocupar um andar inteiro na Trump Tower, em Manhattan, Nova York.

No entanto, o espaço permanece praticamente vazio e sem equipe fixa de trabalho. Segundo o jornal americano The New York Times, o custo total estimado do negócio gira em torno de US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 20 milhões).

O imóvel ocupa aproximadamente 450 metros quadrados no 17º andar do edifício localizado na Quinta Avenida. O acordo foi selado diretamente com a Trump Tower Commercial LLC, empresa administrada por Eric Trump, filho do ex-presidente americano Donald Trump.

Inaugurado com evento oficial antes da Copa do Mundo realizada na América do Norte, o escritório registra pouca ou nenhuma movimentação diária de funcionários. Fontes indicam que as instalações acabaram restritas a reuniões pontuais e protocolares, como recepções durante a Assembleia Geral da ONU.

Questionamentos internos e resposta oficial da entidade

A maior parte das operações corporativas da federação internacional nos Estados Unidos está concentrada em Miami, onde a entidade montou duas sedes ativas. Diante disso, integrantes internos levantaram questionamentos sobre gastos tributários adicionais no estado de Nova York e eventuais conflitos de interesse gerados pela aproximação institucional entre o mandatário da entidade, Gianni Infantino, e a família Trump.

Em posicionamento oficial sobre o caso, a federação defendeu a transparência do processo. A instituição afirmou que a locação seguiu rigorosamente os padrões de governança e controles internos, com valores alinhados às práticas vigentes no mercado imobiliário corporativo de luxo da cidade.