O atacante Mateo Cassierra sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e vira desfalque no Atlético-MG. Conforme informado pelo clube, o atleta já está em tratamento de fisioterapia. O Galo, no entanto, não divulgou a previsão de retorno do colombiano.

O incômodo físico ocorreu durante a vitória atleticana por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, disputada no último sábado, 3, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. Cassierra entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo na vaga de Reinier, mas sentiu fortes dores musculares já nos acréscimos e precisou deixar o gramado antes do apito final.

Com a camisa alvinegra, Cassierra vive um momento difícil pelo clube. O atacante viveu um jejum de 19 partidas sem marcar, mas quebrou a marca negativa contra a Chapecoense no empate em 1 a 1, no dia 19 de setembro, antes da Data Fifa.

Próximo compromisso do Atlético-MG

O Atlético-MG volta a campo na próxima quinta-feira, 8, contra o Athletico, pela 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná.

Veja a nota do Atlético-MG

“Após sentir dores na vitória sobre o RB Bragantino, no último sábado, na Arena MRV, o atacante Cassierra teve confirmada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

O atleta já está em tratamento na fisioterapia.”