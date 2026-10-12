Entre apostas certeiras e furadas, apresentar jovens pretendentes a craque sempre foi uma das especialidades de PLACAR em seus 56 anos de história. Neste Dia das Crianças, entanto, cabe recordar um curioso caso de gol “sem querer”. Na edição 920, de janeiro de 1988, o repórter Álvaro Almeida e o fotógrafo Lemyr Martins marcaram um encontrio em Porto Alegre com Roberto de Assis Moreira, uma nova joia do Grêmio que acabaria, de fato, tendo sucesso no futebol. O prodígio, porém, faria uma incrível previsão: “Esse é o verdadeiro craque da família”. Ao seu lado na foto estava ninguém menos que o irmão Ronaldo, de 7 anos, que se consagraria como Ronaldinho Gaúcho.

A reportagem “Nasce uma Estrela”, narra os primeiros anos de carreira de Assis, que encanava a torcida gremista desde a base. O futuro agente de Ronaldinho chamou a atenção de olheiros do Torino, que viram nele um potencial sucessor do “maestro” Júnior. Assis chegou a viajar a Turim para um período de testes, mas foi convencido pela diretoria tricolor a permanecer no Sul, com direito a casa nova e um salário de estrela do time.

Da Itália, uma das poucas recordações era a camisa grená do Torino com a qual Assis posou para as lentes de Lemyr Martins. Ao seu lado, Ronaldinho, vestindo a amarelinha da seleção brasileira, exibiu ao país pela primeira vez o sorriso que se tornaria símbolo de magia. Naquela época, seu João, o pai da dupla de craques, ainda era vivo e trabalhava como porteiro do Estádio Olímpico. Ele morreria um ano depois, em um acidente trágico na piscina da casa nova. A partir daí, Assis, que mal completara a maioridade, assumiria o papel de figura paterna para o caçula.

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Assis é sempre apontado como maior ídolo de Ronaldinho. Ele teve uma carreira bastante digna, com passagens por clubes europeus, do Japão e do México, além de Vasco, Fluminense e Corinthians. Voltou algumas vezes às páginas da PLACAR como o controverso agente do irmão, um dos maiores craques de todos os tempos, e figurinha carimbada da revista.

PLACAR no Dia das Crianças

No mês das crianças, PLACAR preparou uma revista especialíssima. A edição 1540, que já está disponível em versão digital para assinantes é uma homenagem à nova geração de apaixonados pelo futebol.

A PLACAR de Dia das Crianças é um produto lúdico e educativo, que celebra a história do futebol masculino e feminino. Mascotes, escudos, glossário, curiosidades de almanaque e dicas culturais compõem a revista indicada para pais e filhos.

A edição impressa estará disponível em nossa loja no Mercado Livre a partir de quinta-feira, 8, e nas bancas de todo o país a partir de sábado, 10.