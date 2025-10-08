Neymar: em que estágio estavam outros craques da seleção na mesma idade?

Aos 33 anos e sofrendo com lesões, astro do Santos se distancia da Copa e repete sina de antecessores como Ronaldo, Zico e até Pelé

A Copa do Mundo de 2026 já tem a presença garantida da seleção brasileira, mas seu principal nome ainda é dúvida para a viagem à América do Norte. Aos 33 anos, Neymar tem sofrido com lesões no Santos e ainda não foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Apesar do talento indiscutível, o craque não conseguiu emendar uma sequência de jogos e os problemas físicos tem o deixado cada vez mais fora dos gramados.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Este cenário não é exclusivo de Neymar, que terá 34 anos na próxima Copa do Mundo. Muitos outros jogadores da seleção, incluindo estrelas de seu gabarito, passaram por episódios semelhantes. Na verdade, nenhum outro craque da camisa canarinho conseguiu chegar a um Mundial com esta idade.

De Ronaldo Fenômeno ao Rei Pelé, PLACAR relembra as últimas passagens dos maiores craques na seleção brasileira e compare com o atual momento do maior artilheiro da história da seleção:

Ronaldo Fenômeno

Última Copa do Mundo: 2006 (30 anos)

A última Copa do Mundo disputada por Ronaldo Fenômeno foi a edição de 2006, na Alemanha, com 30 anos de idade. Na ocasião, já fora de forma, o atacante marcou três gols e serviu uma assistência em campanha que terminou com eliminação nas quartas de final para a França.

Entre os 33 e 34 anos de idade, Ronaldo retornava ao futebol brasileiro. Com a camisa do Corinthians, Fenômeno participou de 41 gols (marcando 35) em 65 jogos nas duas temporadas. No entanto, o retorno de R9 para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010 nunca foi um tema e o próprio jogador chegou a afirmar que não merecia ser convocado.

A aposentadoria veio em 2011, aos 35 anos, em amistoso do Brasil contra a Romênia.

Romário

Última Copa do Mundo: 1994 (28 anos)

Romário foi o grande nome da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, levando a seleção brasileira ao tetracampeonato. O Baixinho marcou cinco gols e serviu uma assistência ao longo da competição, e foi campeão na final contra a Itália, nos pênaltis. Foi o auge de Romário pelo Brasil, mas que não voltou a se repetir.

Para a Copa de 1998, quando teria 32 anos, Romário seria cortado às vésperas por uma lesão na panturrilha que, segundo ele, era curável. Ao longo de sua trajetória, o camisa 11 bateu de frente com diversos técnicos da seleção, como Parreira, Zagallo, Luxemburgo e Felipão.

Na atual idade de Neymar, o Baixinho buscava se recuperar no baque que foi o corte na seleção. O atacante brilhou com a camisa do Flamengo, aos 33 anos, e mesmo com contrato rescindido mais tarde, marcou 46 gols em 54 jogos e ganhou a 1ª Chuteira de Ouro da revista PLACAR.

Aos 34 anos, foi para o Vasco e voltou a ganhar a Chuteira de Ouro de PLACAR. O Baixinho participou do ciclo para o Mundial de 2002 seguinte como protagonista, se mantendo artilheiro. No entanto, o atacante não foi convocado por Felipão em decisão polêmica. Sem ele, a seleção ergueu o pentacampeonato em 2002.

Ronaldinho Gaúcho

Última Copa do Mundo: 2006 (26 anos)

Ronaldinho Gaúcho disputou sua última Copa do Mundo em 2006, assim como Ronaldo Fenômeno, mesmo sendo quatro anos mais novo que o xará (tinha 26 anos na ocasião). Mesmo com a campanha decepcionante e eliminação precoce para a França, Ronaldinho seguiu fazendo parte da seleção brasileira nos ciclos seguintes.

Com atuação frustrante na Olimpíada de Pequim-2008, o meia não foi convocado por Dunga na Copa de 2010, aos 30 anos de idade. Já na idade de Neymar, Ronaldinho ganhava a Libertadores inédita com o Atlético Mineiro. Entre os 33 e 34 anos, chegou a receber chances na seleção, mas não foi tão bem como no Galo e não foi convocado por Felipão para a Copa do Brasil. Aos 34 anos, partia rumo ao Querétaro, do México, já na reta final de carreira.

Zico

Última Copa do Mundo: 1986 (30 anos)

Zico jogou três Copas do Mundo em sequência pela seleção brasileira. A última delas em 1986, aos 30 anos. O Galinho sofria com um problema no joelho, decorrente de uma lesão pelo Flamengo, e precisaria operar. No entanto, foi convocado mesmo sem realizar o procedimento. A campanha terminou nas quartas de final, em eliminação para a França, com Zico carregando a culpa por desperdiçar um pênalti no tempo normal.

Aquela também foi a última participação de Zico na seleção brasileiro. O Galinho seguiu no Flamengo ao longo do ciclo para a Copa de 90, quando teria 34 anos, mas não chegou a ser convocado. De acordo com ele próprio, não teria condições psicológicas de voltar a disputar um Mundial pelo Brasil.

Pelé

Última Copa do Mundo: 1970 (30 anos)

O Rei do Futebol foi campeão da Copa do Mundo em 1958, 1962 e 1970 – nesta última, integrando o que é considerado por muitos o maior time da história, e se tornando o único jogador tricampeão do torneio.

Os lances memoráveis e a campanha no México marcou a última Copa de Pelé. A despedida da seleção brasileira veio logo na sequência, aos 31 anos de idade, em amistoso no Maracanã contra a Iugoslávia (ainda que Pelé voltasse a jogar pelo Brasil em amistosos beneficentes).

Na Copa do Mundo de 1974, na Alemanha, Pelé teria os mesmos 34 anos que Neymar teria na Copa de 2026. No entanto, o Rei do Futebol optou por não jogar a competição e já preparava sua ida para o New York Cosmos, dos EUA. O Brasil só voltaria a ser campeão em 1994, com Romário.

Garrincha

Última Copa do Mundo: 1966 (33 anos)

Garrincha jogou sua primeira Copa do Mundo em 1958 e brilhou mesmo na edição de 1962, substituindo então lesionado Pelé. A sua última Copa foi na sequência, em 1966, com 33 anos – atual idade de Neymar.

Na época, já durante sua passagem apagada pelo Corinthians, Garrincha era uma sombra de si mesmo. O atacante se despediu da seleção brasileira justamente na Copa de 66, em sua única derrota vestindo a amarelinha: 3 a 1 para Hungria, que resultou na eliminação precoce do Brasil. Com uma lesão no joelho e fora de forma, Mané foi vitimado pelos adversários com inúmeras faltas.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.