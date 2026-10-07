A relação entre o calendário de futebol e a realização de grandes eventos musicais voltou a ser pauta de debates esportivos. No Debate PLACAR, o comentarista Daniel Perrone analisou o desdobramento da indisponibilidade do estádio do MorumBis para partidas do São Paulo, abordando como essa situação afeta diretamente o planejamento esportivo do clube e o vínculo com os torcedores.

Por que a agenda de shows no Morumbi gera debate entre os torcedores?

Durante a discussão, os participantes destacaram que a ocupação do estádio com apresentações artísticas pode afastar a equipe de sua casa em momentos decisivos.

Como a diretoria avalia a necessidade de receitas alternativas?

Outro ponto central levantado no painel envolve a gestão financeira e administrativa da instituição. Os comentaristas apontam que a assinatura de compromissos de longo prazo — com vigência prevista até 2031 — decorre de demandas orçamentárias do clube.